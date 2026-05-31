Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Látta már?

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

takarítórobot

Ingyenes otthontakarítást kínál egy vállalat

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kiküld egy embert, aki megcsinálja a munkát. Nem pénzzel kell fizetni a takarításért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
takarítórobotmesterséges intelligenciarobottakarítás

Az amerikai Shift nevű startup meghökkentő ajánlattal szólította meg a New York városában élőket: teljesen ingyen kiküld egy ellenőrzött hátterű személyt az otthonaikba, hogy az rendet tegyen és kitakarítson náluk. Ez nem jótékonyság akció vagy gerilla marketing akar lenni, a takarító ugyanis videóra veszi a teljes munkát, a felvételt pedig a cég házi munkákra tervezett, MI által vezérelt robotok betanítására kívánja felhasználni.

Takarítás ingyen? Egy startup videóért cserébe küld embert az otthonokba – így fejlesztenék új robotjaikat Professional cleaning service isometric composition with character of anthropomorphic robot with vacuum cleaner on blank background vector illustration
Takarítás ingyen? Egy startup videóért cserébe küld embert az otthonokba – így fejlesztenék új robotjaikat
Fotó: macrovector /  Magnific

A mesterséges intelligenciák fejlesztői eddig elsősorban az interneten elérhető szövegekből, képekből és videókból tanították modelljeiket, a házi munkát végző robotok esetében azonban teljesen más típusú adatokra van szükség. Nem elég felismerniük a porszívót vagy törlőrongyot, de meg kell érteniük, hogy konkrétan mit és hogyan pakolnak és tisztítanak az otthonuk takarítása során az emberek.

A cég szerint a laboratóriumi körülmények között készített felvételek nem adják vissza a valóságot. Egy igazi otthonban szanaszét hagyott tárgyak, félig elmosogatott edények és nehezen hozzáférhető szennyeződések várják a takarítót, ez a kiszámíthatatlanság teszik értékessé a felvételeket.

A takarítással kezdődhet a fizikai munkák robotizálása

A Shift ráadásul nem állna meg a takarításnál. A vállalat a jövőben olyan területekre is kiterjesztené a programot, mint a főzés, a szerelés vagy akár az építőipari munkák. Ez újabb kérdéseket vet fel az automatizáció jövőjével kapcsolatban, hiszen a mesterséges intelligencia eddig csak a szellemi munkákat végzőkre jelentett veszélyt, ám ha eredményre vezet az újfajta videókkal való betanítás, akkor a fizikai munkaköröket is elérheti a terjeszkedése – számolt be a digitaltrends.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!