Ingyenes otthontakarítást kínál egy vállalat

Az amerikai Shift nevű startup meghökkentő ajánlattal szólította meg a New York városában élőket: teljesen ingyen kiküld egy ellenőrzött hátterű személyt az otthonaikba, hogy az rendet tegyen és kitakarítson náluk. Ez nem jótékonyság akció vagy gerilla marketing akar lenni, a takarító ugyanis videóra veszi a teljes munkát, a felvételt pedig a cég házi munkákra tervezett, MI által vezérelt robotok betanítására kívánja felhasználni.

Takarítás ingyen? Egy startup videóért cserébe küld embert az otthonokba – így fejlesztenék új robotjaikat

Fotó: macrovector / Magnific

A mesterséges intelligenciák fejlesztői eddig elsősorban az interneten elérhető szövegekből, képekből és videókból tanították modelljeiket, a házi munkát végző robotok esetében azonban teljesen más típusú adatokra van szükség. Nem elég felismerniük a porszívót vagy törlőrongyot, de meg kell érteniük, hogy konkrétan mit és hogyan pakolnak és tisztítanak az otthonuk takarítása során az emberek.

A cég szerint a laboratóriumi körülmények között készített felvételek nem adják vissza a valóságot. Egy igazi otthonban szanaszét hagyott tárgyak, félig elmosogatott edények és nehezen hozzáférhető szennyeződések várják a takarítót, ez a kiszámíthatatlanság teszik értékessé a felvételeket.

A takarítással kezdődhet a fizikai munkák robotizálása

A Shift ráadásul nem állna meg a takarításnál. A vállalat a jövőben olyan területekre is kiterjesztené a programot, mint a főzés, a szerelés vagy akár az építőipari munkák. Ez újabb kérdéseket vet fel az automatizáció jövőjével kapcsolatban, hiszen a mesterséges intelligencia eddig csak a szellemi munkákat végzőkre jelentett veszélyt, ám ha eredményre vezet az újfajta videókkal való betanítás, akkor a fizikai munkaköröket is elérheti a terjeszkedése – számolt be a digitaltrends.

