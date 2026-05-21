Április elején az egyik brit biztosító jóvoltából kiderült, hogy egyes sofőrök mesterséges intelligenciás képmanipuláló szoftverekkel próbálnak sérüléseket hamisítanak az autóikra, hamis káresetekkel próbálnak kártérítést szerezni. Most egy amerikai taxisofőr a gépi képmanipulálás újabb kreatív felhasználási lehetőségével próbálkozott, a Lyft szolgáltatásnak dolgozó illető 75 dollárt akart kicsalni egy családtól.

Manipulált fotóval próbált pénzt kicsalni a taxisofőr

Az eset május 16-án történt, Bert Gor két tini lánya a Lyft mobilappban kértek fuvart a tengerpartról hazafelé. A fuvar gond nélkül zajlott, ám röviddel később a Lyft további 75 dollárt vont le tőlük, azt állítva, hogy a sofőr szerint a lányok szemétdombot csináltak a sofőr kocsijából. Az eset bizonyítására mellékelt fotókon az látható, hogy szétszórt sült krumpli és kiömlött ital van a hátsó ülésen és a környékén.

Saját magát buktatta le a taxisofőr

A lányok tagadták az apjuknak a Lyft taxisofőrjének vádjait, és Gor sem hitt az illető sztorijában. Ettől függetlenül a lányok ártatlanságának a bizonyítása lehetetlennek bizonyulhatott volna, ha egy fokkal több esze lett volna a sofőrnek.

Az áldozatok szerencséjére nem volt neki, és ez azonnal kiderült, mikor a férfi megmutatta a Lyft által küldött képeket az egyik lányának.

„Apa, ez MI. Látszik a Gemini logó a kép jobb alsó sarkában” – szúrta ki az egyik fotón lévő vízjelet a lány.

A Gemini a Google mesterséges intelligencia-platformja, amely képgeneráló funkcióval is rendelkezik. Gor jelezte a felfedezést a Lyft ügyfélszolgálatának, mire az visszatérítette a 75 dollárt és kitiltotta a sofőrt a szolgáltatásából.

Ennek megfelelően az incidens jól ért véget, ám ha a sofőr levágta volna a manipulált képek vízjeles részét, akkor jó eséllyel nem lehetett volna egyértelműen bizonyítani a csalást, hiszen a mesterséges intelligencia kellően meggyőzően hamisította oda a piszkot fotókra.