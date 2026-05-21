Egy amerikai kutatás szerint a mesterséges intelligencia már képes úgy beszélgetni az emberekkel, hogy jellemzően valódi embernek hiszik. A Kaliforniai Egyetem San Diego kutatásában, a Turing-teszten a ChatGPT éppen legújabb GPT-4.5 modellje még az emberi résztvevőknél is sikeresebben győzte meg a vizsgálat alanyait arról, hogy valódi személlyel beszélgetnek – írja a DigitalTrends.com.

Durván átverte az embereket a Turing-teszten a ChatGPT

A kutatás különlegessége az volt, hogy a bírák valós idejű beszélgetések alapján mérlegeltek. Nem előre megírt szövegeket olvastak, hanem élő chatelés során próbálták eldönteni, hogy emberrel vagy géppel csevegnek-e. A Turing-teszt sikeres teljesítéséhez csak arra kellett utasítani a chatbotokat, hogy egy meghatározott emberi perszónát mímelve kommunikáljanak, az alapértelmezett modorukban megbuktak volna a kihíváson.

A vizsgált nagy nyelvi modellek közül a Meta-féle LlaMa-3.1-405B is jól vizsgázott, az emberi chatpartnerekhez hasonló 56% eredményt ért el. Ennek megfelelően a bírák az emberekkel folytatott csevegéseik majdnem felében vélték úgy, hogy chatbottal társalogtak.

Soha nem volt még ennyire releváns a Turing-teszt

A Turing-tesztet Alan Turing brit matematikus dolgozta ki, a neve sokak számára ismerősen csenghet, része volt a nácik Enigma titkosítógépét a második világháború alatt feltört tudóscsapatnak. A tesztjének lényege, hogy egy ember beszélgetés alapján próbálja megkülönböztetni az embert a géptől. Ha a gép képes megtéveszteni a vizsgálót, akkor sikeresen teljesíti a tesztet.

A mostani eredmény azért nyugtalanító, mert az MI nem csupán elkerülte a lebukást, de sok esetben emberibbnek hatott, mint hús-vér beszélgetőpartnerek.

A kutatók szerint ez minden olyan helyzetben komoly veszélyeket hordoz, mikor a döntéseik meghozatalához az embereknek meg kell ítélniük az ismeretlen és váratlan beszélgetőpartnerükbe vetett bizalmuk mértékét. Ha kiberbűnözők MI-t használnak a csalásaik kivitelezéséhez, akkor elég a sikerhez, amennyiben a chatbotjuk rövid időn keresztül képes meggyőző alakítást nyújtani.