A legtöbben rosszul tartják a telefont videózás közben; mutatjuk, mit rontanak el

Egy okostelefon ma már zsebben hordható filmkamera – de a legjobb hardver sem segít, ha alapvető hibákat követünk el a felvétel közben. A videózás minősége sokszor nem a készüléken, hanem a tartási módunkon és néhány egyszerű beállításon múlik.
Az okostelefonok kamerái az elmúlt években olyan szintre jutottak, hogy egyes filmrendezők már professzionális alkotásokat forgatnak velük. Ennek ellenére a hétköznapi felhasználók által készített felvételek nagy része remegős, rosszul megvilágított, és olyan arányban van kivágva, hogy megosztani sem igazán lehet. A jó hír az, hogy a problémák döntő többsége nem a hardveren múlik, hanem néhány alapvető szokáson, amelyek könnyen megváltoztathatók.

Mutatjuk, mely dolgokra érdemes odafigyelni videózás során (A kép illusztráció)

Nézzük meg, melyek a leggyakoribb hibák, és mit tehetünk ellenük.

Mik a leggyakoribb videózási hibák, amelyeket sokan elkövetnek?

A legfontosabb szempontok, amelyekre érdemes odafigyelni:

  • Az álló tartás az egyik legelterjedtebb és legbosszantóbb hiba – legalábbis bizonyos platformokon. A telefont álló helyzetben tartva készített felvételek Instagram Reelsre, TikTokra és Shortsra kiválóak, de ha a videót televízión, laptopon vagy YouTube-on szeretnénk megosztani, a fekete sávok és a szűk képkivágás azonnal amatőrnek mutatja a felvételt. Az alapszabály egyszerű: ha tévén, számítógépen vagy YouTube-on osztjuk meg, fektessük le a telefont – ha Reelsre vagy TikTokra kerül, tartsuk állva.
  • A remegő kép a másik visszatérő probléma. Sokan csak az egyik kezükkel tartják a telefont videózás közben, és a kézremegés jól látható lesz a felvételen. A megoldás meglepően egyszerű: fogjuk a telefont mindkét kézzel, könyökünket támasszuk a testünkhöz vagy egy szilárd felülethez, és lassítsuk le a mozgásunkat. Ha mozgás közben veszünk fel, ne toljuk előre a telefont, hanem fordítsuk a testünket – és hagyjuk a kamerát egy kicsit lemaradni a mozdulatunk után, mert ez természetesebb hatást kelt.
  • A digitális zoom használata szintén ront a minőségen. Sok felhasználó videózás közben becsíp a képre, hogy közelebb hozza az objektumot – ezzel azonban a digitális zoom aktiválódik, amely nem optikai nagyítással, hanem a kép kivágásával és felnagyításával működik. Az eredmény szemcsés, elmosódott és kevésbé részletgazdag felvétel. Ha közelebb szeretnénk kerülni, inkább sétáljunk közelebb fizikailag, vagy ha a telefon rendelkezik optikai teleobjektívvel, kapcsoljunk arra.

Mire figyeljünk még a hangminőség terén?

A legjobban stabilizált, tökéletesen megvilágított videó is élvezhetetlen, ha a hang rossz. Az okostelefonok mikrofonjai érzékenyek a szélre, a háttérzajra és az ujjaink súrlódására a készüléken. Videózás közben érdemes odafigyelni, hogy az ujjaink ne takarják el a mikrofont, és ha tehető, csendesebb helyen, vagy a hangforráshoz közelebb forgatni. Szeles időben egy egyszerű, olcsó külső mikrofon vagy akár egy szivacstakaró is drasztikusan javíthat a hangminőségen.

A videózás minőségét nem feltétlenül a telefon ára határozza meg – sokkal inkább néhány alapvető szokás. A megfelelő tájolás megválasztása, a kétkezes, stabil tartás, a digitális zoom kerülése és a hangminőségre való odafigyelés együttesen olyan felvételeket eredményez, amelyek valóban érdemes megosztani. Mindez nem igényel semmilyen extra eszközt – csupán tudatos odafigyelést.

 

