nintendo switch 2

Világszerte drágul a Nintendo Switch 2

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Xbox és a PlayStation után szabadon. Legalább jól teljesített az első évében a Nintendo új konzolja.
Még drágább mulatság lesz a Nintendo Switch 2, noha már az egy évvel ezelőtti piacra dobásakor is leginkább az elődjéhez képest elvadult ára miatt kapta a legtöbb kritikát. A japán gyártó tájékoztatása szerint Észak-Amerikában és Európában szeptember elsejétől drágul majd a kézikonzol, az előbbi kontinensen 50 amerikai vagy kanadai dollárokkal, így 500 helyi dollárra ugrik az ára.

Nálunk az ősztől lesz drágább a Nintendo Switch 2
Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

A magyarok számára releváns Európában az áremelés mértékbe 40 euró lesz, így 500 eurótól indul majd a piacvezető kézikonzol, ami hírünk írásakor 177 ezer forintot jelentett. Érdekességként itthon már jelenleg is ilyen árban van a Nintendo Switch 2, a furcsa helyzetet részben az okozza, hogy az elmúlt időszakban a forint jelentősen erősödött az euróhoz és a dollárhoz képest. A boltokban jelenleg kapható készleteket még a kedvezőtlenebb árfolyam mellett szerezték be a kereskedők.

A legrosszabbul a Nintendo hazájában élők jártak

A most bejelentett globális áremelés Japánt érinti a legrosszabbul, ott már május 25-től életbe lépnek a változások, ráadásul nem csak a Switch 2 drágul: az eredeti Switch, a Switch OLED és a Switch Lite modellek ára szintén nő, csakúgy mint a Nintendo Switch Online előfizetésé. 

A Nintendo beszámolója szerint az eredetileg is magas ára ellenére a Switch 2 eddig sikeresnek bizonyult: a 2026-os pénzügyi évében a vállalat világszerte 19,86 millió darabot értékesített belőle. 

Kontextusként az eredeti Switch-ből annak idején 15,05 millió fogyott ugyanennyi idő alatt. Viszont a jelenleg folyó 2027-es pénzügyi év második negyedévétől már visszaesésre számít a Nintendo, csak 16,5 millió eladott Switch 2-vel kalkulál, az éves bevétele pedig 100 milliárd jennel (638 millió dollárral) csökkenhet. A rosszabb üzleti teljesítmény gyökereit direkt és indirekt módon a memóriaválság miatt elrobbant chipárak, továbbá a kedvezőtlen vámintézkedések jelenthetik.

A mostani áremelésekkel a Nintendo csak felzárkózik a konkurenciához, az Xboxok árait tavaly emelgette utoljára a Microsoft, míg a Sony PlayStation 5 a tavasszal drágult 100 euróval.

 

