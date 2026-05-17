WhatsApp-botrány készül? Az új funkció miatt bárki letagadhatja, mit írt önnek

Régóta lehetőséget kínál az elküldött üzenetek automatikus törlésére a WhatsApp, az öntörlőnek beállított csevegések meghatározott idő elteltével a feladónál és a címzettnél is eltűnnek. Sajnos az önmegsemmisítős üzenetek időnként túlságosan is jól működnek, és már azelőtt köddé válnak, hogy a címzetteknek egyáltalán lehetőségük lett volna elolvasni azokat.

A WhatsApp öntörlő üzenetek új „Elolvasás után" funkciója már iPhone-on is tesztelés alatt áll

A WhatsApp hamarosan megoldást fog kínálni a problémára, Android után iPhone-on is megkezdte az „After Reading”, azaz „Elolvasás után” törlési opció tesztelését. Ezt választva a küldött üzenetek a címzett általi elolvasásukat követő 5 perc, 1 óra vagy 12 óra elteltével tűnnek el automatikusan. Ha a címzett nem olvassa el a kapott üzeneteket, akkor 24 óra után történik meg az önmegsemmisítés.

A küldőnél előbb törlődnek a WhatsApp üzenetei

Az elolvasás utáni törlési lehetőség inkonzisztens módon működik: a feladó félnél rögtön az elküldés után elindul az automatikus üzenettörlés visszaszámlálása, nem csak azt követően, hogy a címzett elolvasta volna az automatikus törlésre állított üzenetet.

Az üzenetek elolvasás utáni automatikus törlése teljesen opcionális funkció lesz a WhatsAppban, és a megszokott önmegsemmisítés jelenleg elérhető változata is megmarad, így igényektől és körülményektől függően szabadon választhatnak majd köztük a felhasználók.

