Rengetegen estek pánikba – lehallgathatóak lehetnek az üzeneteink?

A texasi perirat szerint ez nem fedheti a valóságot, a vád alapját egy április végén a Bloombergen megjelent beszámoló adja. Eszerint az USA Kereskedelmi Minisztériumának egyik különleges ügynöke a tavalyi év javát olyan panaszok utáni nyomozással töltötte, melyek szerint a Meta egyes dolgozói és szerződéses partnerei bele tudnak olvasni a WhatsAppon át küldött üzenetekbe, noha ez elméletileg nem lehetséges - tájékoztat az Ars Technica.

Az ügynök tíz hónap alatt rengeteg dokumentumot gyűjtött be és interjút készített, véleménye szerint igazak lehetnek a panaszok: a Meta akadálytalanul hozzáférhet a WhatsAppon át küldött üzenetek tartalmához. Emiatt idén januárban egy tucatnál is több másik kormányhivatalnak továbbította a nyomozásának addigi eredményeit, mert a meglátása szerint hatáskört tekintve rájuk is tartozik az ügy.

A Bloomberg szerint pár nappal később a Kereskedelmi Minisztérium teljesen váratlanul és érdemi magyarázat nélkül leállította a nyomozását, a döntés állítólag magas szinten született.

A Texasi főállamügyész annyira érdekesnek találta a Bloomberg sztoriját, hogy összeesküvést gyanítva most pert indított a Meta ellen.

A jelenleg elérhető információk nem támasztják alá a Bloomberg értesüléseit. A WhatsApp a nyílt forráskódú Signal protokollt használja a végpontok közti titkosítás megvalósításához, egy tavaly megjelent auditon pedig ugyan felfedeztek egy meglehetősen súlyos dizájnhibát a csevegőben (a felhasználók számára rendkívül feltűnő módon illetéktelenek adhatták hozzá magukat a csoportos csevegéseikhez), ám titkosításának alapvető működésében nem találtak kifogásolnivalót.

A perindításra reagálva a Meta szóvivője azt állítja, hogy teljesen alaptalanok a texasi főállamügyésze vádjai. A cég fenntartja az állítást, hogy a alkalmazottai és a számára dolgozó külsős cégek munkatársai nem képesek beleolvasni a WhatsApp titkosított csevegéseibe.

