Brutális hibát hozott a Windows 11 frissítése – rengeteg gép használhatatlanná vált

A Microsoft rendszeres biztonsági frissítéseket ad ki a Windows 11 operációs rendszerhez, és ezek általában gond nélkül telepíthetők (kivéve, amikor nem). Az április hónapban kiadott KB5083769 jelű csomag azonban kivételnek bizonyult: számos felhasználó számolt be súlyos rendszerproblémákról a telepítés után, amelyek az érintett gépeket szinte teljesen használhatatlanná tették.

A Windows 11 KB5083769 frissítése egyes gépeknél végtelen újraindítási hurkot és teljes rendszerösszeomlást okozhat

Kék halál és automatikus helyreállítás: így omlanak össze egyes Windows 11 PC-k

A jelenségre a Neowin tech oldal hívta fel a figyelmet, miután a Microsoft saját támogatói fórumán is megjelentek a panaszok. A problémák jellege és súlyossága eltérő, de a legrosszabb esetekben egy úgynevezett „death loop" – vagyis végzetes hurok – alakul ki, amelyből a felhasználó saját erőből alig tud kilépni.

Pontosan mi történik a hibás frissítés után?

A leggyakrabban jelentett tünetek, amelyeket érintett felhasználók tapasztaltak:

A képernyő pixeles mozaikká válik közvetlenül a frissítés telepítése után. A normálisan megjelenő asztal és ablakok helyett egy értelmezhetetlen, feldarabolt kép jelenik meg, amelyen semmilyen felhasználói művelet nem végezhető el.

Ezt követően kék halál képernyő jelenik meg, majd a rendszer megpróbálja elvégezni az automatikus helyreállítást. Ez az a pont, ahol a valódi probléma kezdődik: a helyreállítás sikertelenül zárul, a gép visszakerül a hibás állapotba, majd az egész folyamat elölről kezdődik – újra és újra, emberi beavatkozás nélkül leállíthatatlanul.

AMD processzoros gépek különösen érintettnek tűnnek a jelentések alapján. Egyes szakértők szerint a frissítés egy korábban már meglévő, AMD-illesztőprogramokkal kapcsolatos konfliktust tett láthatóvá, nem pedig teljesen új hibát okozott – de a végeredmény a felhasználó szemszögéből ugyanaz.

Mit tehetünk, ha már telepítettük a frissítést?

A helyzet kezelésére egyelőre nincs egyértelmű, minden esetben működő megoldás, de az alábbi lépések segíthetnek:

Az a csökkentett mód az első próbálkozási pont. Ha a gép még elérhető ebben az üzemmódban, megkísérelhetjük a KB5083769 jelű frissítés kézi eltávolítását a Beállítások / Windows Update / Frissítési előzmények / Frissítések eltávolítása menüponton keresztül. Több érintett felhasználó számolt be arról, hogy ez a lépés visszaállította a rendszer stabilitását.