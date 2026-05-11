Feltűnően gyorsulni fog a Windows 11 működése

A Microsoft ígérete szerint az idei esztendő a Windows 11 ráncba szedésének az éve lesz, a vállalat új funkciók fejlesztése helyett arra fókuszál, hogy gyorsabban működővé és megbízhatóbbá tegye a vegyes megítélésű operációs rendszerét. A napokban végre megkezdődött a talán leglátványosabb sebességbeli fejlesztés nyilvános tesztelése, alacsony késleltetésű működési profilt kap a Windows, adott hírt a windowslatest.com.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javulhat a Windows 11 felhasználói élménye – Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Az új profil lényege, hogy a kezelőfelületi elemekre való kattintáskor és az alkalmazások indításakor a Windows 11 azonnal és automatikusan maximumra emeli a processzor órajelét, hogy a számítógép a lehető legfürgébben reagáljon.

Az eddigi tapasztalatok alapján az új profil feltűnően javít a reakciókészségen, tényleg gyorsabban működőnek érződik tőle a PC, miközben laptopokon nem csökkenti érdemben az akkus üzemidőt.

Csalással vádolják a Windows 11 fejlesztőit

Az alacsony késleltetésű profil bevezetése látszólag nettó pozitívum, ám olyan kritikák érték miatta a Microsoftot, hogy a működési hatékonyság valódi növelése helyett csak tetteti a Windows 11 gyorsítását.

A Microsoftnál dolgozó Scott Hanselman személyesen reagált a „csalás” vádjára: a közismert szoftverfejlesztő és oktató állítása szerint a macOS és a Linux már régóta ugyanezt teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsanak, a Microsoft csak egy régi adósságot fog törleszteni a Windowsban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

Erről is írtunk korábban az Origón:

Megvakulnak az okosórák a hibás frissítéstől

Két egészségügyi szenzoruk sem rögzíti az adatokat. Javítást ígér az okosórák gyártója.

Tízezernél is több fűnyírót irányíthatnak távolról a hackerek

A tulajdonosaik lakcímét és wifi jelszavát is kideríthetik. Legalább már nem tagad a fűnyíró gyártója.