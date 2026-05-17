Ajjaj! Önnek is Windows laptopja van? Ha igen, ennek nem fog örülni

Vannak olyan sebezhetőségek, amelyeket első hallásra még a sokat látott biztonsági kutatók sem hajlandóak elhinni, az interneten Nightmare-Eclipse álnéven futó hacker pedig most ilyet hozott nyilvánosságra. A YellowKey névre keresztelt támadás lehetővé teszi, hogy pár perc alatt bárki hozzáférjen a Windows 11-es számítógépek háttértárain lévő adatokhoz, hiába lettek titkosítva a rendszer üzleti változataiban elérhető BitLocker meghajtótitkosítással.

A YellowKey támadás lehetővé teszi, hogy pár perc alatt bárki hozzáférjen a Windows 11-es számítógépek háttértárain lévő adatokhoz – Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A más biztonsági kutatók által kipróbált és tényleg működő YellowKey kihasználása fizikai hozzáférést igényel a számítógépekhez. A használata egyszerű: csak fel kell másolni a Nightmare-Eclipse által nyilvánosságra hozott mappát egy pendrive-ra, be kell dugni számítógépbe, majd a PC bekapcsolását követően a Windows helyreállítási környezetébe kell lépni.

Erre megjelenik a Windows parancssora, a támadónak pedig ezen keresztül teljes hozzáférése lesz a gépben lévő, BitLockerrel titkosított meghajtó tartalmához.

Tud a Windows 11 sebezhetőségéről a Microsoft

A támadás működését vizsgáló biztonsági kutatók a hírünk írásakor még nyomoztak, hogy egyáltalán miként működik a YellowKey. Felmerült annak a lehetősége, hogy a Windows beépített hátsó kapujáról lehet szó, ami színtiszta spekuláció, ám a helyzet fényében érthető, hogy egyesek fejében még ez is megfordult.

A Microsoft vizsgálja a támadást, ám ezen túl egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet.

Kevin Beaumont biztonsági kutató úgy találta, hogy a Yellowkey támadás meghiúsítható, amennyiben a Windows 11-ben PIN megadására van állítva bejelentkezési módszer, továbbá jelszavazva lett a számítógép alaplapjának UEFI (BIOS) rendszerszoftvere.

A sebezhetőség javításáig a legjobb úgy kezelni a BitLockerrel titkosított Windows 11-es számítógépeket, mintha titkosítatlan volna a háttértáruk.