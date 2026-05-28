Gyorsul a júniusi frissítéstől a Windows 11

Örvendetes hírrel szolgált május elején a Microsoft, állítása szerint egy új teljesítményprofil segítségével képes volt feltűnően javítani a Windows 11 általános működési sebességén. A processzor működését befolyásoló paraméterek megváltoztatása feltűnő előrelépést hozott a számítógép hétköznapi használata során, többek gyorsabban bepattan a Start menü és fürgébben indulnak el a programok.

A Microsoft most frissítést adott az ügyben, a május eleji nyilvános tesztelésének megkezdését követően máris kész megkezdeni az új profil általános terjesztését. Az újdonság benne van a Windows 11-hez most kiadott KB5089573 opcionális frissítésben, majd a 2026. június 9-én esedékes, következő hibajavító kedden érkező összegző frissítésben minden számítógépre fel fog kerülni.

Hullámokban lesz aktiválva a Windows 11 új profilja

A Microsoft szokásához híven hullámokban fogja aktiválni az új profilt, így könnyen elképzelhető, hogy a júniusi hibajavító keddes frissítés települését követően a többségnél még nem lesz azonnal aktív. A szunnyadó fejlesztést óvatosságból csak fokozatosan és távolról fogja egyre szélesebb rétegnél bekapcsolni, amennyiben a visszajelzések szerint nem okoz problémákat.

A türelmetlenek a ViveTool nevű eszközön keresztül keresztül manuálisan is bekapcsolhatják („vivetool /enable /id:58989092” a szükséges parancs) az új profilt, de jobb ötlet hagyni, hogy a Microsoft távolról és belátása szerint keltse életre a teljesítményt javító fejlesztést.