microsoft

Új módszertől válik ritkábbá a Windows összeomlása

Távolról letilthatóak lesznek a hibás meghajtófrissítések. Vissza tud majd állni a korábbi változatukra a Windows.
Folytatja a Windows 11 megbízhatóságának növelésére kitalált újítások bejelentését a Microsoft, most épp egy több évtizedes problémát kíván végre orvosolni. A felhőindítású meghajtó-helyreállítás névre keresztelt újdonság lehetővé teszi a Microsoft számára, hogy távolról letiltsa az instabilitást vagy egyéb kritikus hibákat okozó meghajtóprogramokat a számítógépeken, és visszaállítsa a gépeket a driverek korábbi változataira.

A Windows összeomlás problémáját csökkentheti a Microsoft új fejlesztése, amely automatikusan visszaállíthatja a hibás drivereket stabil verzióra.
Fotó: JOAN CROS / NurPhoto


A funkció a Windows Update-en keresztül működik majd, és sem a számítógépezőknek, sem pedig az illesztőprogramok fejlesztőinek nem lesz külön dolguk vele. A Microsoft szerint a rendszer automatikusan felismeri a rakoncátlankodó drivereket, majd a helyzet kezelése érdekében visszaállítja az előző stabil verziójukat, amíg nem jön újabb frissítés hozzájuk.

Még idén befut a Windows stabilitási fejlesztése

A Microsoft bejelentése szerint a Windows Insider program önkénteseivel megkezdődött a felhőindítású meghajtó-helyreállítás tesztelése. Ha minden jól megy, akkor idén augusztusban zöld utat kaphat, majd szeptembertől fokozatosan elérhetővé válhat a Windows 11 stabil változatát futtató számítógépeken.

