Minden felhasználót érinthet! A YouTube új funkciója komoly vitákat indíthat el

Régóta várt bejelentést tett a YouTube, végre a széles publikumra is értesülhet majd arról, amennyiben potenciálisan hamisított videókban szerepeltetik őket. A riasztórendszer eddig tartalomgyártók, politikusok, újságírók és ismert közszereplők számára volt elérhető, azonban a közeljövőtől bármely felnőttkorú felhasználó élhet majd ezzel a lehetőséggel - számolt be a The Verge.

A YouTube új rendszere deepfake videók felismerésében segíthet - Képünk illusztráció

A riasztórendszer betanításához a felhasználóknak egy szelfiszerű videót kell majd készíteniük magukról. A feldolgozását követően a YouTube mesterséges intelligenciája folyamatosan figyeli a feltöltött videókat, és értesíti a felhasználót, ha olyan tartalmat talál, amelyen szerepelhet az arca.

Az értesített személy ezt követően kérheti a videó eltávolítását, amennyiben valóban ő látható rajta, és engedély nélkül szerepel az elcsípett felvételen.

A YouTube riasztásainak java várhatóan fals pozitív lesz

A rendszer jelenleg csak az arc felismerésére képes, vagyis a hangutánzás elleni védelem még nem része a szolgáltatásnak. A cég szerint az arcfelismeréses riasztási programhoz eddig hozzáfért személyek nagyon kevés videó eltávolítását kérték, és a jelek szerint nem számít arra, hogy a tömeges elérhetővé tétel kezelhetetlen helyzetet okozna.

A legtöbb felhasználó jó eséllyel fals pozitívok miatt kap majd riasztásokat, de roppant érdekesnek találhatják, hogy rájuk feltűnően hasonlító idegenekről szerezhetnek tudomást.

A bejelentetések kezelésekor a YouTube moderátorai számos szempontot figyelembe vesznek, mikor döntenek a törlési kérelmek sorsáról. Nézik többek közt a videó élethűségét, az MI-vel generáltnak való felcímkézettségét, illetve hogy egyértelműen felismerhető-e rajta bejelentő. Az is gátat vethet a törlésnek, ha nyilvánvalóan paródia – szatíra vonalon mozog-e a deepfake videó.

A YouTube újdonsága a számítógépes böngészőből elérhető YouTube Studio webhely Tartalomfelismerés részében lesz beállítható, miután elérhetővé vált.

