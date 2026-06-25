Te csak ne kukucskálj! Az adatvédelmi kijelző lehet az új trend a mobilvilágban

A Samsung Galaxy S26 Ultra idén év elején került piacra, és a „Privacy Display” funkció volt az a fő jellemzője, amellyel kiemelkedett a versenytársai közül. Egy új pletyka szerint azonban a Samsung 2028 végére ezt az adatvédelmi kijelző funkciót más okostelefon-gyártók számára is elérhetővé teszi. Lesznek olyan kínai gyártók, akik minden bizonnyal megvásárolják majd a technológiát, mások viszont saját megoldáson dolgoznak. Nemrég az terjedt el például, hogy a megjelenés előtt álló Xiaomi 18 Pro saját adatvédelmi kijelző funkcióval rendelkezhet.

Az adatvédelmi kijelző („Privacy Display”) beállítása Samsung Galaxy S26 Ultra telefonon.

Fotó: Samsung

A kínai közösségi oldalon, a Weibón most arról beszélnek, hogy a Honor is hasonló technológiát fejleszt, szintén egy kínai kijelzőgyártóval együttműködésben. Hogy ezek a kínai adatvédelmi megoldások milyenek lesznek a Samsung megoldásához képest, azt még nem tudni, de jó eséllyel még az idén kiderülhet.

A Honor állítólag két hamarosan megjelenő készüléken teszteli ezt a technológiát: az egyik 6,3 hüvelykes, a másik pedig 6,8 hüvelykes kijelzővel rendelkezik. Feltehetően ezek azok a Magic9 készülékek,

amelyek várhatóan még ebben az évben piacra kerülnek, ha az eddigi megjelenési sorrendet követi a cég.

Hogyan működik az adatvédelmi kijelző?

Jelenleg csak a Samsung megoldása van a piacon, így erről tudunk beszámolni: megnehezíti, hogy mások oldalról nézve lássák a Samsung Galaxy S26 Ultra kijelzőjén megjelenő tartalmat, tehát nem lehet észrevétlenül kukucskálni. Hogyan működik? Egy szaklap összefoglalója alapján nagyon leegyszerűsítve: amikor a funkció be van kapcsolva, egy hardveres szűrőt alkalmaznak a kijelzőpixelek felé, amelyeket két csoportra osztanak, keskeny és széles pixelekre. Utóbbiak fényereje jelentősen csökken, tehát a kijelző egészének a fényereje is ezáltal értelemszerűen, de a készülék tükröződésmentes képernyője még így is jó olvashatóságot biztosít.

A „Privacy Display” funkció azért igazán jó, mert, ellentétben egy ilyen funkciót betöltő kijelzőfóliával, beállítható

. Bekapcsolhatjuk, hogy csak a beérkező értesítéseknél kapcsolódjon be, így a mellettünk álló személy nehezen láthassa a felugró ablakokat. A rendszer felismeri a PIN-kódokat, jelszavakat és mintákat, és csak ezeknél a mezőknél aktiválja az adatvédelmi funkciót.