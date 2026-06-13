Kína megelőzte Elon Muskot, így állnak az agyba ültethető chipek

Az érme méretű implantátum elsődleges célja a gerincvelő-sérülést vagy bénulást szenvedett betegek életminőségének javítása. A fejlesztők szerint az agychip lehetővé teszi az agyi jelek számítógépes parancsokká alakítását, ami a jövőben új lehetőségeket nyithat meg a mozgásukban korlátozott emberek számára - írja a nypost.

A NEO névre keresztelt agychipet eddig több tucat emberen tesztelték. A kép illusztráció.

Fotó: atlascompany / AI generált / Freepik

Kína világelső lehet az agychipek fejlesztésében

A kínai kutatók által kifejlesztett technológia egyik legnagyobb előnye, hogy kevésbé invazív, mint több versenytársa. Míg egyes agyi implantátumok közvetlenül az agyszövetbe kerülnek, a NEO a koponya és az agy külső védőrétege közé helyezhető. Ez csökkentheti a műtéti beavatkozással járó kockázatokat és a szövődmények esélyét. A fejlesztést eddig több tucat páciensen tesztelték, és a kutatók szerint az eredmények biztatóak.

A cél egy olyan rendszer létrehozása, amely képes segíteni a kommunikációban, a mozgásvezérlésben, valamint a neurológiai betegségek kezelésében.

Az agychipek fejlesztése világszerte hatalmas érdeklődést vált ki. A technológia támogatói szerint az implantátumok a jövőben segítséget nyújthatnak többek között a bénulás, a Parkinson-kór, az epilepszia vagy akár bizonyos beszédzavarok kezelésében. Egyes szakértők úgy vélik, hogy az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatának fejlődése új korszakot nyithat az orvostudományban. Ugyanakkor a technológia számos kérdést is felvet. A kiberbiztonsági szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az agyi jelekből származó adatok rendkívül érzékeny információknak számítanak. A jövőben komoly kihívást jelenthet azok védelme, valamint annak szabályozása, hogy ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz.

A kutatók emellett arra is rámutatnak, hogy minden agyi implantátum bizonyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Az idegen testek beültetése gyulladást, hegesedést vagy ritka esetekben fertőzéseket okozhat, ezért a hosszú távú biztonság továbbra is a fejlesztések egyik legfontosabb kérdése. Mindeközben a Neuralink is folytatja emberi kísérleteit. A vállalat célja hasonló: olyan technológia létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pusztán gondolataik segítségével irányítsanak számítógépeket és más elektronikus eszközöket.