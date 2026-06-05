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agy

Szenzációs technológia – Hat év bénultság után újra leírta a nevét egy férfi

24 perce
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Új korszakot nyithat a bénulással élő betegek rehabilitációjában egy kínai fejlesztésű eszköz. Egy agyi implantátum segítségével egy nyaktól lefelé lebénult férfi újra képes volt tollat fogni és leírni a nevét.
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agyimplantátumbénulásszámítógép

Kínában, Henan tartományban, 2025 októberében Dong Hui olyan dolgot tett, amire hat éve nem volt képes: saját kezével írt. A férfi egy autóbalesetben szenvedett gerincvelő-sérülést, amely után nyaktól lefelé lebénult. A számítógépes agyi implantátum és a hónapokon át tartó rehabilitáció azonban lehetővé tette, hogy ismét használni kezdje az ujjait.

Agyi implantátum segített újra írni egy lebénult férfinak
Agyi implantátum segített újra írni egy lebénult férfinak
Fotó: AI generált kép

Agyi implantátum adhat új reményt a bénult betegeknek

Dong 2024 novemberében kapta meg a NEO nevű, érme méretű agyi implantátumot, amelyet a sanghaji Neuracle Technology és a pekingi Tsinghua Egyetem kutatói fejlesztettek ki. 

Az eszköz az agyi jeleket érzékeli, majd számítógépen keresztül utasításokká alakítja azokat.

A férfi a gyakorlások során egy puha robotkesztyűt viselt, amely segített újratanítani a kezét a fogásra. Elmondása szerint már a tréning kilencedik napján sikerült labdát megfognia a jobb kezével, kesztyű nélkül.

Mitől különleges ez a technológia?

A NEO nem hatol közvetlenül az agykéregbe, hanem az agyat védő külső hártyán, a dura materen keresztül érzékeli a jeleket. Ez kevésbé kockázatos megoldás lehet, mint azok az implantátumok, amelyek mélyebben avatkoznak be az agyszövetbe.

Az eszköz 2026 márciusában kapott engedélyt Kínában klinikai vizsgálatokon túli használatra, így bizonyos gerincvelő-sérült betegek számára már elérhetővé válhat.

Nem sci-fi, hanem lassú újratanulás

A látványos eredmény mögött nem egyetlen csodaállítás áll, hanem hosszú, mindennapos gyakorlás. Dong naponta több órát tréningezik, hogy egyszer majd önállóbban tudjon öltözni, enni vagy egyszerűbb hétköznapi feladatokat elvégezni.

A fejlesztés még nem jelenti azt, hogy minden bénult beteg azonnal visszanyeri a mozgását, de fontos mérföldkő: az agy-számítógép interfészek már nem csak laboratóriumi kísérletek, hanem a gyógyászatban is megjelenő eszközök lehetnek – írja az MIT Technology Review.

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