Valóra vált félelem: az AI miatt munkahelyek tízezrei szűnnek meg az amerikai tech iparágban

A technológiai iparágban az amerikai vállalatok rekordbevételeket jelentenek, miközben egyidejűleg leépítik a munkaerő-állományukat. Abszurd helyzet, pláne, hogy az AI-t, a mesterséges intelligenciát egyszerre nevezik meg a növekedés motorjaként és a leépítések okaként.

Az AI miatt leépítenek az amerikai techcégek - Fotó: Shutterstock /

A Challenger, Gray & Christmas nevű, elhelyezkedési támogatást nyújtó tanácsadó cég adatai szerint májusban a technológiai szektorban az elmúlt évek legmagasabb havi létszámleépítési számát regisztrálták, és ennek leggyakrabban emlegetett oka a mesterséges intelligencia volt. Mutatunk pár Magyarországon is széles körben ismert vállalatot, amely érintett.

AI és leépítések