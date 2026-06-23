Valóra vált félelem: az AI miatt munkahelyek tízezrei szűnnek meg az amerikai tech iparágban

Rekordbevételek és leépítések egyszerre, az ok pedig ugyanaz: a mesterséges intelligencia. Az AI miatt munkahelyek szűnnek meg.
A technológiai iparágban az amerikai vállalatok rekordbevételeket jelentenek, miközben egyidejűleg leépítik a munkaerő-állományukat. Abszurd helyzet, pláne, hogy az AI-t, a mesterséges intelligenciát egyszerre nevezik meg a növekedés motorjaként és a leépítések okaként.
A Challenger, Gray & Christmas nevű, elhelyezkedési támogatást nyújtó tanácsadó cég adatai szerint májusban a technológiai szektorban az elmúlt évek legmagasabb havi létszámleépítési számát regisztrálták, és ennek leggyakrabban emlegetett oka a mesterséges intelligencia volt. Mutatunk pár Magyarországon is széles körben ismert vállalatot, amely érintett.
AI és leépítések
- Google - Az Alphabet tulajdonában lévő Google csendben leépítette a Cloud divíziójának alkalmazottait, beleértve a Threat Intelligence Groupot és a Mandianttal kapcsolatos kiberbiztonsági személyzetet is, annak ellenére, hogy a Cloud bevételei 63%-kal nőttek, és először haladták meg a 20 milliárd dollárt, míg a megrendelésállomány közel megduplázódott, és meghaladta a 460 milliárd dollárt. Az elmúlt évben a Google a kis csapatokat felügyelő vezetők több mint egyharmadát elbocsátotta. Külső becslések szerint 2026-ra a leépítések összesen nagyjából 1500- 3000 mérnököt érintenek majd.
- Meta — A vállalat, amelynek a tulajdonában van többek között a Facebook, az Instagram, a Threads és a WhatsApp, körülbelül 8000 alkalmazottját, azaz a munkaerő-állományának nagyjából 10%-át elbocsátotta, miközben mintegy 7000 alkalmazottat helyezett át új, mesterséges intelligenciára összpontosító munkakörökbe (amelyeket állítólag utálnak). Mark Zuckerberg vezérigazgató közölte a munkatársakkal, hogy a leépítések azért voltak szükségesek, mert a mesterséges intelligencia területén „a siker nem magától értetődő”.
- Cisco - a fogyasztói elektronikai berendezésekkel, hálózati eszközökkel, hang-, illetve kommunikációs technológiával foglalkozó vállalat bejelentette, hogy közel 4 000 munkahelyet szüntet meg, ami a munkaerő-állományának körülbelül 5%-át jelenti, annak ellenére, hogy a vártnál jobb nyereségről és árbevételről számolt be. Mark Patterson pénzügyi igazgató szerint nem költségmegtakarítás céljából végrehajtott átszervezésről, inkább az erőforrások átcsoportosításáról van szó, többek között a mesterséges intelligencia területére.
- General Motors - A világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja 500–600 munkahelyet szüntetett meg, főként informatikai pozíciókat Austinban (Texas) és Warrenben (Michigan), azzal az indokkal, hogy a bizonytalan piaci körülmények miatt újraértékeli munkaerő-igényét. A létszámleépítéssel tisztában lévő forrás a CNBC-nek elmondta, hogy a mesterséges intelligencia (AI) szerepet játszott a döntésben, de nem ez volt az egyetlen ok. A leépítések ellenére a vállalatnál továbbra is körülbelül 80 betöltetlen informatikai álláshely volt, többek között a mesterséges intelligencia, a motorsport és az önvezető járművek területén.
- PayPal - A pénzforgalmi szolgáltatásáról ismert vállalat az elkövetkező két-három évben a munkaerő-állományának körülbelül 20%-át – több mint 4 00 munkahelyet – szüntet meg az AI bevezetésére és a szervezeti egyszerűsítésre összpontosító átalakítási stratégia részeként. Enrique Lores vezérigazgató a befektetőknek elmondta, hogy a vállalat „agresszíven fogja bevezetni a mesterséges intelligenciát” fejlesztési folyamataiba.
- Microsoft - A szoftveróriás közös megegyezéssel válik meg alkalmazottaktól, pontos számot nem árultak el. Amy Hood pénzügyi igazgató elmondta, hogy a harmadik pénzügyi negyedévben az alkalmazottak száma az előző év azonos időszakához képest csökkent, és várhatóan tovább fog csökkenni, mivel a vállalat a növekvő mesterséges intelligencia-beruházások közepette a „gyors és rugalmasan működő, kiemelkedő teljesítményű csapatok felépítésére” összpontosít.
- Oracle - 3,7 milliárd dolláros negyedéves nettó nyereséget jelentettek be, miközben egy év alatt 21 ezer dolgozótól váltak meg. A megtakarításokat pedig a mesterséges intelligencia adatközpontokba irányították át.
- Amazon - A vállalat januárban 16000 álláshelyet szüntetett meg, előrre, 2025 októberében pedig 14 ezret. Andy Jassy vezérigazgató 2025 júniusában kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia megváltoztatja majd a munkavégzés módját, kevesebb emberre lesz szükség a ma elvégzett feladatok egy részéhez. "Az elkövetkező néhány évben arra számítunk, hogy ez csökkenti majd a vállalat teljes létszámát, mivel a mesterséges intelligencia vállalatszerte történő széles körű alkalmazásából hatékonyságnövekedést érünk el.” - summázott a vállalatvezető.
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