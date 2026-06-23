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mesterséges intelligencia

Valóra vált félelem: az AI miatt munkahelyek tízezrei szűnnek meg az amerikai tech iparágban

4 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Rekordbevételek és leépítések egyszerre, az ok pedig ugyanaz: a mesterséges intelligencia. Az AI miatt munkahelyek szűnnek meg.
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mesterséges intelligencialeépítésmunkahely

A technológiai iparágban az amerikai vállalatok rekordbevételeket jelentenek, miközben egyidejűleg leépítik a munkaerő-állományukat. Abszurd helyzet, pláne, hogy az AI-t, a mesterséges intelligenciát egyszerre nevezik meg a növekedés motorjaként és a leépítések okaként

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Az AI miatt leépítenek az amerikai techcégek - Fotó: Shutterstock /  

A Challenger, Gray & Christmas nevű, elhelyezkedési támogatást nyújtó tanácsadó cég adatai szerint májusban a technológiai szektorban az elmúlt évek legmagasabb havi létszámleépítési számát regisztrálták, és ennek leggyakrabban emlegetett oka a mesterséges intelligencia volt. Mutatunk pár Magyarországon is széles körben ismert vállalatot, amely érintett.

AI és leépítések

  • Google - Az Alphabet tulajdonában lévő Google csendben leépítette a Cloud divíziójának alkalmazottait, beleértve a Threat Intelligence Groupot és a Mandianttal kapcsolatos kiberbiztonsági személyzetet is, annak ellenére, hogy a Cloud bevételei 63%-kal nőttek, és először haladták meg a 20 milliárd dollárt, míg a megrendelésállomány közel megduplázódott, és meghaladta a 460 milliárd dollárt. Az elmúlt évben a Google a kis csapatokat felügyelő vezetők több mint egyharmadát elbocsátotta. Külső becslések szerint 2026-ra a leépítések összesen nagyjából 1500- 3000 mérnököt érintenek majd.
  • Meta — A vállalat, amelynek a tulajdonában van többek között a Facebook, az Instagram, a Threads és a WhatsApp, körülbelül 8000 alkalmazottját, azaz a munkaerő-állományának nagyjából 10%-át elbocsátotta, miközben mintegy 7000 alkalmazottat helyezett át új, mesterséges intelligenciára összpontosító munkakörökbe (amelyeket állítólag utálnak). Mark Zuckerberg vezérigazgató közölte a munkatársakkal, hogy a leépítések azért voltak szükségesek, mert a mesterséges intelligencia területén „a siker nem magától értetődő”.
  • Cisco - a fogyasztói elektronikai berendezésekkel, hálózati eszközökkel, hang-, illetve kommunikációs technológiával foglalkozó vállalat bejelentette, hogy közel 4 000 munkahelyet szüntet meg, ami a munkaerő-állományának körülbelül 5%-át jelenti, annak ellenére, hogy a vártnál jobb nyereségről és árbevételről számolt be. Mark Patterson pénzügyi igazgató szerint nem költségmegtakarítás céljából végrehajtott átszervezésről,  inkább az erőforrások átcsoportosításáról van szó, többek között a mesterséges intelligencia területére.
  • General Motors - A világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja 500–600 munkahelyet szüntetett meg, főként informatikai pozíciókat Austinban (Texas) és Warrenben (Michigan), azzal az indokkal, hogy a bizonytalan piaci körülmények miatt újraértékeli munkaerő-igényét. A létszámleépítéssel tisztában lévő forrás a CNBC-nek elmondta, hogy a mesterséges intelligencia (AI) szerepet játszott a döntésben, de nem ez volt az egyetlen ok. A leépítések ellenére a vállalatnál továbbra is körülbelül 80 betöltetlen informatikai álláshely volt, többek között a mesterséges intelligencia, a motorsport és az önvezető járművek területén.
  • PayPal - A pénzforgalmi szolgáltatásáról ismert vállalat az elkövetkező két-három évben a munkaerő-állományának körülbelül 20%-át – több mint 4 00 munkahelyet – szüntet meg az AI bevezetésére és a szervezeti egyszerűsítésre összpontosító átalakítási stratégia részeként. Enrique Lores vezérigazgató a befektetőknek elmondta, hogy a vállalat „agresszíven fogja bevezetni a mesterséges intelligenciát” fejlesztési folyamataiba.
This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of Meta, and an image of the Meta logo. Social media giant Meta on January 7, 2025, slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója - Fotó: DREW ANGERER / AFP
  • Microsoft - A szoftveróriás közös megegyezéssel válik meg alkalmazottaktól, pontos számot nem árultak el. Amy Hood pénzügyi igazgató elmondta, hogy a harmadik pénzügyi negyedévben az alkalmazottak száma az előző év azonos időszakához képest csökkent, és várhatóan tovább fog csökkenni, mivel a vállalat a növekvő mesterséges intelligencia-beruházások közepette a „gyors és rugalmasan működő, kiemelkedő teljesítményű csapatok felépítésére” összpontosít.
  • Oracle - 3,7 milliárd dolláros negyedéves nettó nyereséget jelentettek be, miközben egy év alatt 21 ezer dolgozótól váltak meg. A megtakarításokat pedig a mesterséges intelligencia adatközpontokba irányították át.
  • Amazon - A vállalat januárban 16000 álláshelyet szüntetett meg, előrre, 2025 októberében pedig 14 ezret.  Andy Jassy vezérigazgató 2025 júniusában kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia megváltoztatja majd a munkavégzés módját, kevesebb emberre lesz szükség a ma elvégzett feladatok egy részéhez. "Az elkövetkező néhány évben arra számítunk, hogy ez csökkenti majd a vállalat teljes létszámát, mivel a mesterséges intelligencia vállalatszerte történő széles körű alkalmazásából hatékonyságnövekedést érünk el.” - summázott a vállalatvezető.

 

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