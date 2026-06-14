Az AI olyan gyorsan alakítja át ezt a szakmát, hogy az állásinterjúk nem tudnak lépést tartani

A toborzók és vezetők számára azonban ennél is nagyobb kérdés merült fel: ha az AI már képes programkódot írni, hogyan lehet eldönteni, hogy ki számít jó szoftverfejlesztőnek, és milyen készségeket kell valójában keresni egy jelöltben? – tették fel a kérdést a CNN cikkében.

A mesterséges intelligencia (AI) alapjaiban alakítja át a szoftverfejlesztői munkát, miközben a cégek egyre nehezebben mérik fel, ki rendelkezik valódi szakmai tudással

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AI mint atombomba: teljesen felforgatta a szoftverfejlesztői állásinterjúkat a mesterséges intelligencia

Szakértők szerint az állásinterjúk rendszere nem tudott alkalmazkodni ahhoz, ahogyan az AI megváltoztatta a programozók mindennapi munkáját. Emiatt a felvételi folyamat mind a jelentkezők, mind a munkaadók számára egyre nehezebbé vált.

Azt mondanám, hogy az AI olyan hatással volt a fejlesztői állásinterjúkra, mint egy atombomba”

– fogalmazott Stefan Mai, a Meta és az Amazon egykori mérnöke, valamint a Hello Interview nevű felkészítő szolgáltatás társalapítója.

A szoftverfejlesztés az elsők között volt azokban az iparágakban, amelyeket látványosan érintett a mesterséges intelligencia megjelenése. A Google kutatása szerint tavaly a technológiai dolgozók 90 százaléka használt AI-eszközöket kódíráshoz vagy kódmódosításhoz, ami jelentős növekedést jelentett az előző évhez képest.

A cégek elvárásai is változnak: az AI miatt folyamatosan alakul, milyen tudást várnak el a fejlesztőktől

Az AI ma már képes segíteni a programozóknak kódok és dokumentációk elkészítésében, adatelemzésben, hibakeresésben és új technológiák elsajátításában is. A vállalatok szerint ez jelentősen felgyorsítja a fejlesztési folyamatokat.

A szakemberek egy része úgy véli, hogy a szoftvermérnökök szerepe átalakul. A hangsúly egyre kevésbé a konkrét kódíráson, sokkal inkább a magasabb szintű döntéshozatalon, a problémamegoldáson és a fejlesztési irányok meghatározásán lesz.

Ennek ellenére a legtöbb állásinterjún továbbra is a hagyományos programozási teszteket használják. Sok jelentkező arról számolt be, hogy az interjúztatók kifejezetten megtiltják az AI-eszközök használatát, sőt egyes esetekben még a számítógép képernyőjének megosztását is kérik annak bizonyítására, hogy a jelölt nem vesz igénybe mesterséges intelligenciát.