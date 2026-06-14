Az AI olyan gyorsan alakítja át ezt a szakmát, hogy az állásinterjúk nem tudnak lépést tartani

A toborzók és vezetők számára azonban ennél is nagyobb kérdés merült fel: ha az AI már képes programkódot írni, hogyan lehet eldönteni, hogy ki számít jó szoftverfejlesztőnek, és milyen készségeket kell valójában keresni egy jelöltben? – tették fel a kérdést a CNN cikkében.
AI mint atombomba: teljesen felforgatta a szoftverfejlesztői állásinterjúkat a mesterséges intelligencia
Szakértők szerint az állásinterjúk rendszere nem tudott alkalmazkodni ahhoz, ahogyan az AI megváltoztatta a programozók mindennapi munkáját. Emiatt a felvételi folyamat mind a jelentkezők, mind a munkaadók számára egyre nehezebbé vált.
Azt mondanám, hogy az AI olyan hatással volt a fejlesztői állásinterjúkra, mint egy atombomba”
– fogalmazott Stefan Mai, a Meta és az Amazon egykori mérnöke, valamint a Hello Interview nevű felkészítő szolgáltatás társalapítója.
A szoftverfejlesztés az elsők között volt azokban az iparágakban, amelyeket látványosan érintett a mesterséges intelligencia megjelenése. A Google kutatása szerint tavaly a technológiai dolgozók 90 százaléka használt AI-eszközöket kódíráshoz vagy kódmódosításhoz, ami jelentős növekedést jelentett az előző évhez képest.
A cégek elvárásai is változnak: az AI miatt folyamatosan alakul, milyen tudást várnak el a fejlesztőktől
Az AI ma már képes segíteni a programozóknak kódok és dokumentációk elkészítésében, adatelemzésben, hibakeresésben és új technológiák elsajátításában is. A vállalatok szerint ez jelentősen felgyorsítja a fejlesztési folyamatokat.
A szakemberek egy része úgy véli, hogy a szoftvermérnökök szerepe átalakul. A hangsúly egyre kevésbé a konkrét kódíráson, sokkal inkább a magasabb szintű döntéshozatalon, a problémamegoldáson és a fejlesztési irányok meghatározásán lesz.
Ennek ellenére a legtöbb állásinterjún továbbra is a hagyományos programozási teszteket használják. Sok jelentkező arról számolt be, hogy az interjúztatók kifejezetten megtiltják az AI-eszközök használatát, sőt egyes esetekben még a számítógép képernyőjének megosztását is kérik annak bizonyítására, hogy a jelölt nem vesz igénybe mesterséges intelligenciát.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a cégek elvárásai is rendkívül gyorsan változnak. Egy technológiai toborzással foglalkozó vállalat szerint előfordult, hogy egy pozíció esetében még elvárás volt egy adott programozási nyelv ismerete, néhány héttel később azonban már nem, mert az AI képes volt automatikusan lefordítani más nyelvekről a szükséges kódot.
A vállalatok emiatt egyre inkább olyan kérdésekre helyezik a hangsúlyt, amelyekből kiderül, hogyan gondolkodik a jelölt, hogyan mérlegeli az egyes lehetőségeket és kompromisszumokat, nem pedig arra, hogy milyen gyorsan tud önállóan kódot írni.
Egyes startupok már azt is kipróbálták, hogy fél napra behívják a jelentkezőket közös munkára, míg más cégek egyre gyakrabban engedélyezik az AI használatát a felvételi folyamat során.
A szakértők szerint azonban a megfelelő kiválasztási módszer még mindig nem született meg. A mesterséges intelligencia ugyanis olyan gyorsan alakítja át a fejlesztői munkát, hogy a munkaadók és a jelentkezők egyaránt folyamatosan változó környezetben próbálnak alkalmazkodni az új szabályokhoz.
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