Súlyos áremelést hajt végre az Apple, de az iPhone-nal más történik

A legfrissebb hírek alapján az Apple szeptember második hetében tarthatja a szokásos őszi iPhone-bemutató rendezvényét. A Bloomberg újságírója, Mark Gurman szerint az Apple várhatóan a szokásos menetrendjét követi, és szeptember 8. vagy esetleg szeptember 9. lehet a bemutató időpontja. Miközben az egész techvilág izgatottan figyeli, hogy milyen újdonságokat hoz a 18 Pro széria, és valóban érkezik-e a várva várt hajlítható iPhone Ultra néven, a várakozást megkeseríti a globális memóriaválság, és az ebből fakadó drágulások.

Érdeklődők a sanghaji Apple Store-ban

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Árat emel az Apple

Azt Tim Cook vezérigazgató már korábban kijelentette, hogy drágulni fognak a termékek, és a minap jött is a rettegett áremelés. Ami inkább csak idő kérdése volt. Az új árak a memóriák drágulását tükrözik, és azonnal hatályba is léptek a magyar piacon is. Az iPhone-t (egyelőre) nem érintette az emelés, ezt nyilván az őszi bemutatóra halasztották, és az AirPods, a Studio Display és az Apple Pencil termékek is kivételek. Az iPadek és a Macek viszont drágultak, kettő példát kiragadva:

MacBook Neo - a belépőmodell korábban 279 990 forintba került, már 299 990 forint. A nagyobb, 512 GB-os háttértárral szerelt változat ára is emelkedett, 349 990 forint.

iPad 11: A népszerű belépőszintű modell brutális dráguláson esett át: 159 990 forint helyett 209 990 forintért érhető el, ez 50 ezer forintos áremelés.

Ami jelenleg még mentsvár lehet: az emelt árak egyelőre az Apple hivatalos online boltjában jelentek meg, viszonteladóknál és szolgáltatóknál egyelőre nem...

A magyar piacot is érinti az áremelés (illusztráció)

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Mennyi memóriát kapnak az új modellek?

Hogy az idei iPhoneok mennyit drágulnak majd, és ehhez képest a piacon maradó modellek ára hogyan alakul, egyelőre nem tudni, csak találgatások vannak. A pletykák szerint az iPhone 18 Pro egy új kamerarendszert fog használni, amely változó rekeszértékű objektívvel rendelkezik, ezek a változások pedig 50%-kal megemelhették a gyártási költségeket a jelenlegihez képest.

A szivárgásoknak nincs végre: a már korábban ismert pletykák szerint az Apple nem most ősszel, hanem jövő tavasszal dobja piacra

az iPhone 18-at és az iPhone 18e-t, és egy elemző szerint 9 GB RAM-mal kerülnek majd forgalomba. Úgy tűnik, hat darab 1,5 GB-os chipet fognak használni, szemben az iPhone 17 négy darab 2 GB-os chipjével.

Ami az idén érkező modelleket illeti, az

iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max és az iPhone Ultra mindegyike 12 GB-os memóriával lesz ellátva (nyolc darab 1,5 GB-os chip).

Az iPhone 18 és az iPhone 18e állítólag az A20 chipet fogja használni, az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max és az iPhone Ultra pedig az A20 Pro chipet kapja meg.