Az iPhone miatt születik kevesebb gyerek? Meglepő összefüggést találtak a kutatók

Meglepő eredményre jutott egy, a National Bureau of Economic Research által közzétett tanulmány. A kutatók szerint az Apple okostelefonja, az iPhone megjelenése és gyors elterjedése jelentős szerepet játszhatott abban, hogy az Egyesült Államokban visszaesett a születések száma – írja a Fox News.

Sokkoló állítás: az Apple iPhone-ja a randizást is tönkretette? (A kép illusztráció.)

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A kutatás szerint az iPhone 2007-es bevezetését követő években a termékenységi ráta jelentősen csökkent. A kutatók becslése alapján az okostelefon elterjedése a 15 és 44 év közötti nők körében mért termékenységi visszaesés 33–52 százalékáért is felelős lehetett 2007 és 2011 között.

Hogyan vizsgálták az Apple készülékének hatását?

A kutatás egy különleges helyzetet használt ki. Az iPhone 2007 és 2011 között kizárólag az amerikai AT&T szolgáltatón keresztül volt elérhető, ezért egyes térségek hamarabb jutottak hozzá a készülékhez, mint mások.

A kutatók összehasonlították azokat a régiókat, ahol jobb volt az AT&T lefedettsége, azokkal a területekkel, ahol az iPhone később vált széles körben elérhetővé. Az eredmények szerint az okostelefon gyorsabb terjedése együtt járt a születési arányok erőteljesebb csökkenésével.

A tanulmány szerzői szerint az iPhone és a modern okostelefonok alapjaiban változtatták meg a fiatalok társas életét.

A vizsgálat szerint a 15–19 éves korosztályban a barátokkal töltött idő 69 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. Emellett az internetes pornográf tartalmakra irányuló keresések száma több mint a duplájára nőtt.

A kutatók úgy vélik, hogy az okostelefonok részben kiváltották a személyes találkozásokat, amelyek korábban a párkapcsolatok és az intim kapcsolatok kialakulásának legfontosabb színterei voltak.

Nem csak az Apple felelős

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy nem állítják: kizárólag az Apple iPhone-ja okozta volna a születésszámok csökkenését. Szerintük azonban az okostelefonok megjelenése jelentős szerepet játszott a folyamatban.

A kutatás szerint a változás nem elsősorban a gyermeknevelés költségeivel függ össze, hanem azzal, hogy az emberek másképp ismerkednek, másképp építenek kapcsolatokat, és kevesebb időt töltenek személyes együttlétekkel.