Az ügy 2023 novemberében kezdődött, amikor egy férfi állítólag megpróbált kapcsolatba lépni egy 12 éves kislánnyal egy Jacksonville Beach-i gyorsétteremben. A nyomozás során a rendőrség egy arcfelismerő szoftvert vetett be, amely a biztonsági kamerák felvételein látható személyt Richard Dillonnal azonosította - írja a CBS.

Tévedett az arcfelismerő rendszer, a letartóztatott férfi perel (illusztráció)

Fotó: Atypeek Dgn/Pexels.com

Hibázott az arcfelismerő

A férfi már az első rendőrségi megkereséskor tagadta az érintettségét, és arra hívta fel a figyelmet, hogy arca jól felismerhető hegeket visel egy korábbi bőrrákműtét következtében. Dillon szerint a felvételeken szereplő személy és ő között szemmel látható különbségek voltak, ennek ellenére a nyomozás tovább folyt ellene. Bár a férfi hónapokon át próbálta bizonyítani ártatlanságát, végül 2024-ben letartóztatták otthonában. Egy éjszakát töltött őrizetben, majd óvadék ellenében szabadult. A vádat később ejtették, amikor kiderült, hogy nem ő volt az elkövető. Dillon most az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) támogatásával indított pert.

Keresetében azt állítja, hogy a rendőrség túlzott mértékben támaszkodott a mesterséges intelligencia által generált találatra, és nem végzett kellően alapos, független nyomozást.

A vitatott arcfelismerő rendszer a FACESNXT nevű szoftver volt, amely a rendelkezésre álló képek alapján 93 százalékos egyezést mutatott Dillonnal. A kereset szerint azonban a vizsgálathoz felhasznált fotók rossz minőségűek voltak, részben árnyékosak és kedvezőtlen szögből készültek, ami jelentősen ronthatta az azonosítás pontosságát. Szakértők régóta figyelmeztetnek arra, hogy az arcfelismerő technológia nem alkalmas önmagában személyazonosság megállapítására. Az ilyen rendszerek csupán lehetséges egyezéseket kínálnak fel a nyomozóknak, amelyeket további bizonyítékokkal kellene ellenőrizni.

A férfi szerint az ügy maradandó nyomot hagyott az életében.

Elmondása szerint azóta is attól tart, hogy mások bűnözőként tekintenek rá, és még a mindennapi társas helyzetekben is bizonytalanná vált.

When police arrested Richard Dillon in 2023 for allegedly trying to "lure a child" away from a McDonald's in Florida, he told them he was more than 300 miles away at the time of the crime. Now he's blaming his wrongful arrest on "error-prone" AI facial recognition.… — CBS News (@CBSNews) June 10, 2026

Az eset újabb példája annak, milyen komoly következményekkel járhat, ha a bűnüldöző szervek túlzott bizalmat helyeznek a mesterséges intelligenciára épülő technológiákba. Dillon reméli, hogy pere hozzájárulhat a rendszer hibáinak feltárásához, és segíthet megelőzni, hogy mások is hasonló helyzetbe kerüljenek.