1. Figyelmeztet a videócsengő

A videócsengő nemcsak azt mutatja meg, ki érkezett az ajtóhoz, hanem mozgás esetén automatikusan értesítést is küld a telefonunkra, így akkor is figyelemmel kísérhetjük a bejáratot, amikor nem tartózkodunk otthon, vagy amikor éppen külföldön nyaralunk.

Okos eszközök, amik megvédenek a betörők ellen / Fotó: Shutterstock

2. Intelligens biztonsági kamera

A modern biztonsági kamerák kiváló képminőséget és éjszakai üzemmódot kínálnak, ráadásul sok modell már képes felismerni az emberi alakot is, így kevesebb a téves riasztás, és gyorsabban reagálhatunk a valódi veszélyhelyzetekre.

3. Ajtó- és ablaknyitás-érzékelők

Ezek az apró szenzorok azonnal jelzik, ha valaki kinyit egy ajtót vagy ablakot a házban. A rendszer akár hangos riasztást is aktiválhat, miközben értesítést küld a tulajdonos mobiltelefonjára, vagy akár beállítástól függően azonnal a rendőrségre.

4. Riasszuk el őket fénnyel

A programozható lámpák segítenek azt a látszatot kelteni, hogy valaki mindig tartózkodik a lakásban. Az automatikusan fel- és lekapcsolódó fények különösen hasznosak nyaralás vagy hosszabb távollét idején, hiszen elijesztik az esetleges betolakodókat.

5. Intsünk búcsút a régi kulcsoknak

Az intelligens zárak kulcs nélkül is működtethetők mobiltelefonról, kóddal vagy biometrikus azonosítással, így nem kell egész nyaralás alatt azon stresszelni, hogy vajon biztosan bezártuk-e az ajtót. Egyes típusok részletes belépési naplót is vezetnek, így pontosan követhető, mikor érkezett haza egy családtag.

6. A teljes biztonság érdekében

A modern riasztórendszerek több eszközt kapcsolnak össze: kamerákat, érzékelőket és szirénákat. Ha rendellenességet észlelnek, azonnal riasztanak, így értékes perceket nyerhetünk egy esetleges betörési kísérlet során.

1. Hasznos készülékek utazáshoz Az elveszett vagy késve érkező bőrönd az egyik legkellemetlenebb utazási élmény. Egy GPS- alapú nyomkövetővel azonban bármikor ellenőrizhetjük, hogy hol tartózkodik a poggyászunk és valós időben követhetjük a csomag útját is. 2. Legyen mindig elegendő töltöttség A telefon ma már elengedhetetlen társ az utazás során, így különösen kellemetlen, ha lemerül. Egy intelligens power bank azonban pontosan mutatja a töltöttségi szintet, támogatja a gyorstöltést, és egyszerre több eszközt is képes energiával ellátni. Hosszabb kirándulások vagy egész napos városnézések során különösen hasznos lehet. 3. Társalogjunk magabiztosan A nyelvi akadályok sokszor megnehezítik a külföldi utazásokat. A hordozható fordítóeszközök valós időben képesek lefordítani a beszélgetéseket, így könnyebben kérhetünk segítséget, rendelhetünk ételt vagy intézhetünk ügyeket. Egy ilyen kütyüvel sokkal magabiztosabban fedezhetjük fel az ismeretlen helyeket, és mélyebb kapcsolatot alakíthatunk ki a helyiekkel. 4. Felejtsük el a felesleges pánikot Utazás közben könnyen előfordulhat, hogy egy fontos tárgy rossz helyre kerül. A Bluetooth-os tárgykeresők segítségével a telefonunkról pillanatok alatt megtalálhatjuk a kulcsunkat, pénztárcánkat vagy akár a hátizsákunkat. Egyes modellek még az utolsó ismert helyet is eltárolják, így akkor is segítséget nyújtanak, ha nem tudjuk, hol hagytuk az adott tárgyat. 5. Figyeljünk a hidratálásra is Könnyű megfeledkezni a rendszeres folyadékfogyasztásról, de az okos kulacs figyelmeztet, amikor ideje inni, és nyomon követi a napi vízfogyasztást is. Ez különösen fontos lehet a nyári hónapokban, hosszú városnézések, túrák vagy strandolás közben. 6. Kövessük nyomon, milyen a levegő A hordozható légminőség-mérők valós időben mutatják a levegő minőségét, a páratartalmat és a hőmérsékletet. Nagyvárosi utazások során vagy allergiások számára nagyon hasznos információkat nyújthatnak. 7. Kerüljük el a kellemetlen meglepetéseket A különböző országokban eltérő csatlakozókat használnak, ami könnyen problémát okozhat. Egy univerzális utazási adapter többféle konnektorhoz illeszkedik, ráadásul gyakran USB-portokat is tartalmaz. Így egyszerre több eszközt is tölthetünk vele. 8. Ne függjünk a bizonytalan hálózatoktól A stabil internetkapcsolat ma már szinte alapvető igény utazás közben. Egy hordozható Wi-Fi hotspot biztonságosabb és megbízhatóbb kapcsolatot biztosíthat, mint a nyilvános hálózatok. Jól jöhet navigációhoz, online foglalásokhoz, videóhívásokhoz vagy akár munkavégzéshez is.

(Fanny)