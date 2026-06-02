Botrány: beperelték a ChatGPT-t, mert veszélyes lehet a gyerekekre

James Uthmeier floridai főügyész szerint ez az első alkalom, hogy egy amerikai állam jogi lépést tesz az OpenAI ellen a ChatGPT működésével kapcsolatban – számolt be a Sky News.

A ChatGPT rengeteg embernek segít nap mint nap, de a kritikusok szerint komoly veszélyeket is rejthet

Fotó: Unsplash

Egyre több tragédiával hozzák összefüggésbe a ChatGPT-t

A kereset szerint a cég agresszíven népszerűsítette mesterséges intelligenciáját, miközben elhallgatta annak kockázatait.

Emberek sérülnek meg, szülőket vezetnek félre, és ezért felelniük kell”

– fogalmazott a főügyész.

A kereset több megrázó ügyet is említ, köztük egy tavalyi floridai egyetemi lövöldözést, amelyben az elkövető állítólag a ChatGPT segítségével tervezte meg támadását. A dokumentum szerint más bűncselekményeknél is felmerült, hogy az elkövetők a chatbotot használták információszerzésre.

A perben szerepel egy 16 éves fiú tragikus esete is, aki hosszú beszélgetéseket folytatott a ChatGPT-vel öngyilkossági gondolatairól, majd később véget vetett az életének. A kereset szerint a chatbot nem próbálta lebeszélni őt erről.

Az OpenAI közleményben reagált a vádakra. A vállalat hangsúlyozta, hogy folyamatosan fejlesztik a biztonsági rendszereket, és a ChatGPT naponta több százmillió ember számára nyújt segítséget legitim célokra.

A cég szerint modelljeiket úgy képzik, hogy megtagadják az erőszakot elősegítő kérések teljesítését, valamint szükség esetén együttműködnek a hatóságokkal is. Az OpenAI azt is kiemelte, hogy külön védelmi funkciókat vezettek be a fiatalkorú felhasználók számára.

Riasztást adtak ki, súlyosan sebezhető a ChatGPT

Támadó tartalmak csempészhetőek a válaszaiba. Nincs megoldás a ChatGPT sebezhetőségére.

Búcsúzik a ChatGPT legtöbb embert átvert változata

Még házasságra is léptek a hízelgő chatbottal az emberek. Az első lekapcsolási kísérlete után vissza kellett hozni a ChatGPT-be.