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csalás

Kreatív módszerekkel csalnak a diákok, egyre nehezebb kiszűrni az ügyeskedőket

28 perce
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Az angliai vizsgafelügyelet szerint egyre komolyabb problémát jelent a modern technológiai eszközök használata a vizsgák során. A csalás új formái között már olyan eszközök is megjelentek, mint az okosszemüvegek, a rejtett fülhallgatók vagy a beépített kijelzővel ellátott tollak.
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csalásdiáktechnológiai eszközvizsgaidőszakvizsga

Az angliai vizsgarendszert felügyelő Ofqual vezetője szerint egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak egyes diákok előnyhöz jutni a vizsgákon. Sir Ian Bauckham arra figyelmeztetett, hogy a modern technológia fejlődésével a csalás egyre nehezebben észlelhetővé válik, ezért a felügyelőket külön képzéseken készítik fel a gyanús eszközök felismerésére – írja a BBC.

Csalás a vizsgákon: egyre pofátlanabb módszerrel próbálkoznak a diákok
Csalás a vizsgákon: egyre pofátlanabb módszerrel próbálkoznak a diákok (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A szakember szerint az iskolák országszerte számolnak be olyan esetekről, amikor a tanulók rejtett technológiai eszközökkel próbálnak csalni. A beszámolók között szerepelnek olyan fülbe helyezhető, szinte láthatatlan kommunikációs eszközök, amelyek kívülről alig észrevehetők.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az okosszemüvegek is, amelyek képesek szövegeket megjeleníteni a lencse belső oldalán úgy, hogy azt kizárólag a viselőjük lássa. 

A hatóságok szerint még olyan golyóstollak is forgalomban vannak, amelyekbe apró, rejtett kijelzőket építettek.

Az Ofqual adatai alapján a mobiltelefonok és az okoseszközök használata 2018 óta minden nyári vizsgaidőszakban a leggyakoribb szabályszegési forma volt. A tavalyi évben a diákokhoz köthető szabálytalanságok 44 százalékát ilyen eszközök használata okozta.

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