Kreatív módszerekkel csalnak a diákok, egyre nehezebb kiszűrni az ügyeskedőket

Az angliai vizsgarendszert felügyelő Ofqual vezetője szerint egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak egyes diákok előnyhöz jutni a vizsgákon. Sir Ian Bauckham arra figyelmeztetett, hogy a modern technológia fejlődésével a csalás egyre nehezebben észlelhetővé válik, ezért a felügyelőket külön képzéseken készítik fel a gyanús eszközök felismerésére – írja a BBC.

Csalás a vizsgákon: egyre pofátlanabb módszerrel próbálkoznak a diákok (A kép illusztráció.)

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A szakember szerint az iskolák országszerte számolnak be olyan esetekről, amikor a tanulók rejtett technológiai eszközökkel próbálnak csalni. A beszámolók között szerepelnek olyan fülbe helyezhető, szinte láthatatlan kommunikációs eszközök, amelyek kívülről alig észrevehetők.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az okosszemüvegek is, amelyek képesek szövegeket megjeleníteni a lencse belső oldalán úgy, hogy azt kizárólag a viselőjük lássa.

A hatóságok szerint még olyan golyóstollak is forgalomban vannak, amelyekbe apró, rejtett kijelzőket építettek.

Az Ofqual adatai alapján a mobiltelefonok és az okoseszközök használata 2018 óta minden nyári vizsgaidőszakban a leggyakoribb szabályszegési forma volt. A tavalyi évben a diákokhoz köthető szabálytalanságok 44 százalékát ilyen eszközök használata okozta.

Exams watchdog warns of rise in high-tech cheating https://t.co/g1STHYdYP6 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 4, 2026

Új fegyvert vet be a WhatsApp a csalások ellen

Egyre több internetes csaló próbálja megtéveszteni az embereket üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. A WhatsApp csalás elleni új megoldáson dolgozik, amely figyelmeztetheti a felhasználókat a gyanús üzenetekre. Az új rendszer célja, hogy segítsen időben felismerni a veszélyes megkereséseket, mielőtt azok kárt okoznának.

Berobban új okosszemüvegével az Apple, vége a Meta egyeduralmának

Az Apple saját okosszemüveg kifejlesztésén dolgozik. A tervek szerint az eszköz 2027 végén jelenhet meg. Az okosszemüveg kamerákkal, mikrofonokkal és hangszórókkal érkezik, és lehetővé teszi majd videók készítését, fotózást, hívásokat, valamint zenehallgatást és digitális asszisztens használatát is.