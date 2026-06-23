Meglepő hírek terjednek az idei csúcstelefonok kameráiról

Az idei csúcstelefonok kameráiról szóló pletykák szerint az iPhone 18 Pro különösen nagy előrelépést hoz majd a fotózás terén, és egy új kiszivárgott információ szerint a fő kamera lesz az idei év egyik legfontosabb újdonsága. Az idei évre vonatkozóan a Bloomberg újságírója, Mark Gurman már korábban is utalt a várható jelentős fejlesztésekre. Nemrégiben kijelentette, hogy az iPhone 18 Pro „a sorozat történetének egyik legnagyobb kamerahardver-fejlesztését” fogja hozni. Eddig nem lehetett tudni, mi az, ami alátámaszt egy ilyen nagy horderejű állítást.

Tim Cook, az Apple szeptemberben leköszönő vezérigazgatója a tavalyi iPhone 17-es széria piacra dobása idején - vajon milyenek lesznek az idei csúcstelefonok kamerái?Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS via AFP

Az idei csúcstelefonok kamerái: az Apple és a Samsung más megközelítése

A minap viszont a "kínai Twitterként" simert Weibo közösségi oldalon a Fixed Focus Digital nevű informátor arról írt, hogy az iPhone 18 Pro sorozat főkamerájának megnövelt főkameramodulja lesz, ami miatt az alumíniumötvözetből készült hátlap több mint 2 mm-rel vastagabb lesz. Bár a részleteket még nem ismerjük, a széles körben pletykált változó rekeszérték-funkción kívül úgy tűnik, hogy az iPhone 18 Pro főkamerájának belső alkatrészei jóval nagyobbak lesznek, mint az iPhone 17 Pro kamerájáé.

Egyre biztosabb, hogy a felhasználók számára jelentős fejlesztések várhatók a főkamerát illetően.

Ami a Samsungot illeti, ott már kevésbé lehetnek boldogok az S27-et váró rajongók. Meg nem erősített hírekről beszélünk, és a végleges ítéletet úgyis akkor tudjuk majd meghozni, ha már a kezünkbe kerül a készülék. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy egy új iparági pletyka alapján a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy S27-es modellje jelentős kamerahardver-frissítések nélkül érkezhet. Persze, el kell ismerni, a dél-koreai cégnek évek óta sikerül szoftveres trükkök, továbbfejlesztett képfeldolgozás és erősebb chipkészletek segítségével jobb fotókat kihozni a már jól ismert hardverből. Igazság szerint ez a stratégia nagyrészt bevált.

A tavaly bemutatott Samsung Galaxy S26 Ultra színei

Fotó: Samsung

A modern okostelefonos fotózás már nem csupán az érzékelő méretéről szól, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a mesterséges intelligencia, az AI egyre nagyobb szerepet kap abban, hogy eldöntse, hogyan kell kinéznie a mobilfotóknak.

A Samsung képfeldolgozási technológiája továbbra is az iparág legkifinomultabbjai közé tartozik, és a vállalat szinte biztosan bevezet majd új és izgalmas funkciókat a telefon piacra dobásáig.

Az S27 megjelenéséig még bőven van idő, a korai kiszivárgott információk a fejlesztés előrehaladtával gyakran változnak. Ha viszont a pletyka igaznak bizonyul, akkor különösen innovatív megoldásokra számítunk majd a megszokott kamerarendszer mellett.