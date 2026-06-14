Őrület terjed az interneten: emberek úgy vásárolnak, hogy egy fillért sem költenek

A vásárlás pszichológiájával foglalkozó szakemberek szerint sok ember számára maga az online vásárlás folyamata okozza a legnagyobb örömöt. A kosárba helyezés, a rendelés leadása és a csomagkövetés olyan dopaminlöketet adhat, amely önmagában is kielégítő élményt jelent – írja a Dexerto.
Hogyan működnek a dopaminoldalak?
A dopaminoldalak első ránézésre teljesen úgy néznek ki, mint egy valódi webáruház. A felhasználók nem létező termékek között böngészhetnek, olvashatják a kitalált értékeléseket, szűrhetnek kategóriák szerint, majd kosárba helyezhetik a kiválasztott termékeket.
A rendelési folyamat végén megadhatják a szállítási címet is, azonban a rendszer nem von le pénzt a megadott fizetési módból. A vásárlás pénzköltés nélkül valósul meg, miközben az oldal szinte tökéletesen lemásolja a valódi online vásárlás élményét.
Még futárt is kap a „vásárló”
A rendelés leadása után a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz. Megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár, és mikor érkezik meg.
A folyamat végén azonban semmilyen csomag nem érkezik, hiszen sem a termék, sem a futár nem létezik valójában. A cél kizárólag az, hogy a felhasználó átélhesse az online vásárlás élményét.
A vásárlásfüggőség új ellenszere lehet?
A trend támogatói szerint a dopaminoldalak segíthetnek azoknak, akik hajlamosak impulzívan költekezni. Úgy vélik, hogy a vásárlásfüggők új módszere lehet az, ha ugyanazt a pszichológiai elégedettséget kapják meg valódi költekezés nélkül.
Mások szerint azonban a rendszer túlságosan mesterséges, és nem tudja helyettesíteni azt az érzést, amikor egy valódi csomag érkezik meg az ajtóhoz.
A dél-koreai trend ennek ellenére rohamosan terjed, és sokan kíváncsian figyelik, hogy a világ más országaiban is megjelennek-e a dopaminoldalak.
Odáig van az internet egy százéves brit férfi táncvideóitól
Egy 100 éves brit férfi lett a közösségi média új kedvence, miután az idősotthonában készült táncos videói több mint másfél millió megtekintést értek el az interneten. A worcesteri Fernhill House Idősek Otthonának lakója, Bernard Gilbert rendszeresen táncol és bebizonyította, hogy a mozgás, valamint a szenvedély nem ismer korhatárt.
A médiafogyasztás új korszakba lépett – a fiatalok tömegesen fordulnak el a hagyományos csatornáktól
A digitális platformok térnyerése alapjaiban alakítja át a médiapiacot világszerte. A médiafogyasztás egyre inkább a közösségi oldalakhoz, videós tartalmakhoz és személyre szabott ajánlórendszerekhez kötődik, miközben a hagyományos médiumok szerepe fokozatosan átalakul.