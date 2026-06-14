Őrület terjed az interneten: emberek úgy vásárolnak, hogy egy fillért sem költenek

A vásárlás pszichológiájával foglalkozó szakemberek szerint sok ember számára maga az online vásárlás folyamata okozza a legnagyobb örömöt. A kosárba helyezés, a rendelés leadása és a csomagkövetés olyan dopaminlöketet adhat, amely önmagában is kielégítő élményt jelent – írja a Dexerto.

A dopaminoldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók átéljék az online vásárlás izgalmát anélkül, hogy valóban pénzt költenének vagy csomagot kapnának Fotó:Illusztráció/Unsplash

Hogyan működnek a dopaminoldalak?

A dopaminoldalak első ránézésre teljesen úgy néznek ki, mint egy valódi webáruház. A felhasználók nem létező termékek között böngészhetnek, olvashatják a kitalált értékeléseket, szűrhetnek kategóriák szerint, majd kosárba helyezhetik a kiválasztott termékeket.

A rendelési folyamat végén megadhatják a szállítási címet is, azonban a rendszer nem von le pénzt a megadott fizetési módból. A vásárlás pénzköltés nélkül valósul meg, miközben az oldal szinte tökéletesen lemásolja a valódi online vásárlás élményét.

Még futárt is kap a „vásárló”

A rendelés leadása után a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz. Megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár, és mikor érkezik meg.

A folyamat végén azonban semmilyen csomag nem érkezik, hiszen sem a termék, sem a futár nem létezik valójában. A cél kizárólag az, hogy a felhasználó átélhesse az online vásárlás élményét.

A vásárlásfüggőség új ellenszere lehet?

A trend támogatói szerint a dopaminoldalak segíthetnek azoknak, akik hajlamosak impulzívan költekezni. Úgy vélik, hogy a vásárlásfüggők új módszere lehet az, ha ugyanazt a pszichológiai elégedettséget kapják meg valódi költekezés nélkül.

Mások szerint azonban a rendszer túlságosan mesterséges, és nem tudja helyettesíteni azt az érzést, amikor egy valódi csomag érkezik meg az ajtóhoz.

A dél-koreai trend ennek ellenére rohamosan terjed, és sokan kíváncsian figyelik, hogy a világ más országaiban is megjelennek-e a dopaminoldalak.

Odáig van az internet egy százéves brit férfi táncvideóitól

Egy 100 éves brit férfi lett a közösségi média új kedvence, miután az idősotthonában készült táncos videói több mint másfél millió megtekintést értek el az interneten. A worcesteri Fernhill House Idősek Otthonának lakója, Bernard Gilbert rendszeresen táncol és bebizonyította, hogy a mozgás, valamint a szenvedély nem ismer korhatárt.