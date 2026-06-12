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Leállt a Facebook és a Messenger

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Több tízezer orosz katona indul a NATO határához – valami készül

Facebook

Leállt a Facebook és a Messenger

17 perce
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Világszerte problémák vannak a Facebook, az Instagram és a Messenger működésében. A Facebooknál márciusban volt hasonló leállás.
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FacebookmessengerFacebook Messengerleállás

Több felhasználó is arról számolt be pénteken, hogy nem tudja megfelelően használni a Facebookot, az Instát és a Messengert. A hibák különböző formában jelentkeznek: egyeseknél nem töltődnek be a bejegyzések, mások nem tudnak üzeneteket küldeni vagy fogadni, illetve akadnak olyanok is, akiknek a bejelentkezéssel gyűlt meg a bajuk - írja az EU App.

Facebook
A Facebook felhasználóinak többsége ezt látja - Fotó: Képernyőkép

A szolgáltatáskimaradás több országot is érinthet, amit az online hibabejelentő oldalakra érkező felhasználói visszajelzések is alátámasztanak.

 A Downdetectoron érkező panaszok száma rövid idő alatt jelentősen megemelkedett, ami arra utal, hogy nem egyedi problémáról, hanem szélesebb körű fennakadásról lehet szó.

 

A Meta egyelőre nem közölt részletes tájékoztatást a hiba okáról, és arról sem, hogy mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás. A vállalat szakemberei vélhetően dolgoznak a probléma elhárításán.

A Facebook, az Instagram és a Messenger a világ legnépszerűbb közösségi és üzenetküldő platformjai közé tartozik, ezért egy-egy leállás vagy működési zavar gyorsan több millió felhasználót érinthet.

Idén nem ez az első Facebook leállás

Idén már volt hasonló, március 10-én akadoztak a nagyobb közösségi oldalak.

Amint újabb információk érkeznek a szolgáltatás helyreállításáról vagy a hiba hátteréről, cikkünket frissítjük!

 

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