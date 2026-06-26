A Yettel jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára. A vállalat célja, hogy az érintett ügyfelek a 2026. június 24-én történt földrengést követő időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel.

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

A Yettel jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára

A roamingkedvezmény az országban tartózkodó, lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfelek esetén a 2026. június 26. és július 3. közötti időszakban indított és fogadott hívásokra vonatkozik. A feltöltőkártyás ügyfelek számára a Yettel 15 ezer forint jóváírást biztosít a Venezuelában fogadott és indított hívásokra. A kedvezmény automatikusan érvényesül – olvasható a Yettel sajtóközleményében.