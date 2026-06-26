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földrengés

A Yettel jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára

1 órája
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Jóváírást biztosít a Yettel a Venezuelában tartózkodó ügyfeleinek a pusztító földrengés után. A kedvezmény célja, hogy az érintettek előre nem tervezett roamingköltségek nélkül tarthassák a kapcsolatot családtagjaikkal és szeretteikkel.
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földrengésyettelvenezuela

A Yettel jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára. A vállalat célja, hogy az érintett ügyfelek a 2026. június 24-én történt földrengést követő időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel.

telefon, leállás
Fotó: Jonas Leupe  / Unsplash

A Yettel jóváírást biztosít a Venezuelában tartózkodó ügyfelei számára

A roamingkedvezmény az országban tartózkodó, lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfelek esetén a 2026. június 26. és július 3. közötti időszakban indított és fogadott hívásokra vonatkozik. A feltöltőkártyás ügyfelek számára a Yettel 15 ezer forint jóváírást biztosít a Venezuelában fogadott és indított hívásokra. A kedvezmény automatikusan érvényesül – olvasható a Yettel sajtóközleményében.

 

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