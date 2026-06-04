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Ez önt is érintheti – nagy újítás jön a Google Walletban

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Újabb fontos lépést tesz Európában a digitális iratok és az online fizetés felé a Google. A Google Wallet hamarosan egyes uniós országok digitális személyazonosítóit is támogatja, és az életkor igazolását is egyszerűbbé teheti.
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Google Walletgoogle paydigitális személyi

Az Európai Unióban 2026 nyarától bővülhet a Google digitális tárcája: a vállalat bejelentése szerint bizonyos tagállamok digitális azonosítói bekerülhetnek az alkalmazásba. A Google Wallet újítása nemcsak a személyazonosság igazolását könnyítheti meg, hanem azt is, hogy a felhasználók online úgy bizonyítsák életkorukat, hogy közben nem adják ki feleslegesen a nevüket, lakcímüket vagy pontos születési dátumukat – írja az Engadget.

Google Wallet: digitális igazolványok és új életkor-ellenőrzés jön Európában
Google Wallet: digitális igazolványok és új életkor-ellenőrzés jön Európában
Fotó: Mika Baumeister / Unsplash

Google Wallet: digitális igazolványok jöhetnek Európában

A Google egyelőre nem közölte, pontosan mely uniós országokban lesz elsőként elérhető az új funkció. A folyamat várhatóan hasonlíthat a már meglévő digitális azonosító-felvételhez: a felhasználónak be kell olvasnia hivatalos okmányát, majd videós arcfelismeréssel igazolnia kell, hogy valóban ő használja az iratot.

Életkor-ellenőrzés kevesebb adatmegosztással

Az egyik legfontosabb újdonság a Sparkasse Bankkal kötött együttműködés. 

Ennek lényege, hogy a felhasználó például igazolhatja: elmúlt 18 éves, de nem kell megosztania minden személyes adatát. 

Ez a módszer a Google szerint úgynevezett zero-knowledge technológiára épül, vagyis az ellenőrzéshez csak a szükséges információ jut el a szolgáltatóhoz.

Gyorsabb lehet az online fizetés is

A változás a Google Pay használatát is érinti. Az EU-ban azoknál az online kereskedőknél, amelyek támogatják a közvetlen Google Pay-fizetést, a vásárlók a Google Walletben elmentett fizetési módok közül választhatnak. A biztonsági azonosítás is egyszerűsödhet: 

bizonyos európai oldalakon elegendő lehet a biometrikus jóváhagyás, például ujjlenyomat vagy arcfelismerés, külön egyszer használatos kód nélkül.

Mit jelent ez a felhasználóknak?

A Google Wallet fejlesztései abba az irányba mutatnak, hogy a telefon egyre több helyzetben kiválthatja a pénztárcát: nemcsak bankkártyát, hanem személyazonosításra alkalmas digitális iratokat is tárolhat. A funkciók bevezetése azonban országonként eltérhet, ezért a magyar felhasználóknak egyelőre érdemes figyelniük, hogy Magyarország mikor kerülhet be a támogatott államok közé.

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