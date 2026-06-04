Ez önt is érintheti – nagy újítás jön a Google Walletban

Az Európai Unióban 2026 nyarától bővülhet a Google digitális tárcája: a vállalat bejelentése szerint bizonyos tagállamok digitális azonosítói bekerülhetnek az alkalmazásba. A Google Wallet újítása nemcsak a személyazonosság igazolását könnyítheti meg, hanem azt is, hogy a felhasználók online úgy bizonyítsák életkorukat, hogy közben nem adják ki feleslegesen a nevüket, lakcímüket vagy pontos születési dátumukat – írja az Engadget.
Google Wallet: digitális igazolványok jöhetnek Európában
A Google egyelőre nem közölte, pontosan mely uniós országokban lesz elsőként elérhető az új funkció. A folyamat várhatóan hasonlíthat a már meglévő digitális azonosító-felvételhez: a felhasználónak be kell olvasnia hivatalos okmányát, majd videós arcfelismeréssel igazolnia kell, hogy valóban ő használja az iratot.
Életkor-ellenőrzés kevesebb adatmegosztással
Az egyik legfontosabb újdonság a Sparkasse Bankkal kötött együttműködés.
Ennek lényege, hogy a felhasználó például igazolhatja: elmúlt 18 éves, de nem kell megosztania minden személyes adatát.
Ez a módszer a Google szerint úgynevezett zero-knowledge technológiára épül, vagyis az ellenőrzéshez csak a szükséges információ jut el a szolgáltatóhoz.
Gyorsabb lehet az online fizetés is
A változás a Google Pay használatát is érinti. Az EU-ban azoknál az online kereskedőknél, amelyek támogatják a közvetlen Google Pay-fizetést, a vásárlók a Google Walletben elmentett fizetési módok közül választhatnak. A biztonsági azonosítás is egyszerűsödhet:
bizonyos európai oldalakon elegendő lehet a biometrikus jóváhagyás, például ujjlenyomat vagy arcfelismerés, külön egyszer használatos kód nélkül.
Mit jelent ez a felhasználóknak?
A Google Wallet fejlesztései abba az irányba mutatnak, hogy a telefon egyre több helyzetben kiválthatja a pénztárcát: nemcsak bankkártyát, hanem személyazonosításra alkalmas digitális iratokat is tárolhat. A funkciók bevezetése azonban országonként eltérhet, ezért a magyar felhasználóknak egyelőre érdemes figyelniük, hogy Magyarország mikor kerülhet be a támogatott államok közé.
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