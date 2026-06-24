Itt a hivatalos bejelentés: ennyibe fog kerülni a GTA6

Érkezik a GTA 6. A játék standard kiadása 79,99 dolláros (25 ezer forint) áron érkezik, míg a drágább Ultimate Edition 99,99 dollárba (31 ezer forint) kerül majd. A játék előrendelése június 25-én indul, a megjelenést pedig 2026. november 19-re időzítették PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra – írja a BBC.

Több dolog is kiderült a GTA6 kapcsán - Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

A Rockstar szerint az Ultimate Edition extra járműveket, fegyvereket és karakterruházatot is tartalmaz majd.

A rajongók egyik legnagyobb meglepetésére a GTA 6 fizikai változata nem tartalmaz hagyományos játéklemezt.

A dobozban egy digitális letöltőkód kap helyet, amelynek segítségével lehet majd telepíteni a játékot.

Ez sok gyűjtőnél és játékosnál váltott ki kritikát, mivel kérdéses, hogy a játék később tovább értékesíthető lesz-e.

Hosszú és problémás fejlesztés után érkezik a GTA 6

A GTA 6 fejlesztése már évek óta zajlik. A Rockstar 2022-ben erősítette meg hivatalosan a projektet, de azóta több kiszivárgás és belső probléma is nehezítette a munkát. A játék megjelenését többször elhalasztották, végül 2026 novemberére tűzték ki a premiert.

A GTA 6 egyik legnagyobb újdonsága Lucia karaktere lesz, aki a sorozat első női főszereplője a modern, 3D-s játékok történetében.

Mellette Jason is játszható karakterként szerepel majd, a történet pedig a Rockstar szerint egy bűnözőpáros köré épül.

A Mortal Kombat 2 bizonyított: ezeket a filmeket kéne még feldolgozni a videójátékok világából

A világ gyakorlatilag 2013 óta várja a GTA VI-ot, az előd, a GTA V megjelenése óta. A gyártó Rockstar csak 2022-ben erősítette meg hivatalosan, hogy készül a játék, az első előzetes pedig 2023 decemberében érkezett. A gamer közösség az örökkévalóságnak tűnő várakozás után végül a minap kapott egy örömteli hírt, nyilvánosságra hozták ugyanis a Grand Theft Auto VI előrendelési dátumát PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra. Még a játék borítóját is megmutatták.