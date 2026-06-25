Magyarországon is elkezdődött a GTA VI előrendelése, itt vannak a hazai árak

A digitális áruházakban már elérhető az előrendelés PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra. A GTA VI Standard Edition Magyarországon 31 990 forintba kerül, míg az Ultimate Edition ára 39 990 forint.

A GTA VI magyarországi ára - Forrás: Rockstar Games/Képernyőkép

A Rockstar Games néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy június 25-én nyitja meg az előrendeléseket, ami sok rajongó szerint azt jelzi, hogy a fejlesztés a célegyenesbe ért.

A játék jelenlegi hivatalos megjelenési dátuma 2026. november 19.

Mi lesz a GTA VI története?

A GTA VI a fiktív Leonida államban játszódik, amely Florida ihlette környezetet idéz meg, középpontjában a legendás Vice Cityvel. A történet két főszereplő, Lucia és Jason köré épül, akiket egy balul sikerült rablás sodor egy nagyszabású bűnügyi összeesküvés kellős közepébe.

A Rockstar új része már most rekordokat dönthet. A Grand Theft Auto V több mint egy évtized alatt minden idők egyik legsikeresebb szórakoztatóipari termékévé vált, így elemzők arra számítanak, hogy a GTA VI megjelenése minden korábbi videojátékos eladási rekordot veszélybe sodorhat.

A PC-s változatról továbbra sem érkezett hivatalos bejelentés, így egyelőre kizárólag PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra lehet leadni az előrendelést.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a a fizikai változat dobozában már nem hagyományos lemez, hanem digitális letöltőkód kap helyet.