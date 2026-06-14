Lehet, hogy már túl késő: megérkeztek a gyilkos robotok

Évek óta keringenek hírek és feltételezések arról, hogy gyilkos robotok emberi beavatkozás nélkül öltek katonákat a harctéren. Most azonban már nem csupán találgatásokról van szó: egy tesztkörnyezetben végrehajtott művelet során autonóm fegyverrendszerek bizonyították, hogy képesek önállóan kiválasztani és megsemmisíteni célpontokat – írja a NewScientist.

A mesterséges intelligenciával vezérelt drónok és gyilkos robotok megjelenése alapjaiban alakíthatja át a hadviselést, miközben egyre élesebb vita zajlik arról, szabad-e a gépekre bízni a halálos döntéseket

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Gyilkos robotok dönthetnek az életünkről

A fejlemény sok szakértő szerint történelmi fordulópontot jelent, mert közelebb hozza azt a világot, amelyben a halálos döntéseket már nem emberek, hanem algoritmusok hozzák meg.

A technológia ráadásul már nem a távoli jövő része. A mesterséges intelligencia fejlődése, a drónok elterjedése és az egyre fejlettebb érzékelőrendszerek lehetővé teszik, hogy a gyilkos robotok a következő években a hadseregek mindennapi eszközeivé váljanak.

Emiatt egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a nemzetközi közösségnek mielőbb döntenie kell: betiltja ezeket a fegyvereket, vagy elfogadja, hogy a jövő háborúiban gépek is önállóan dönthetnek emberéletekről.

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