Veszélyes AI-csalás terjed – már azt sem hiheti el, amit hall

A hangklónozás ma már néhány másodpercnyi hangfelvétel alapján is lehetővé teszi, hogy a csalók megtévesztően élethű másolatot készítsenek valakinek a hangjáról. Az Egyesült Államokban tavaly több százmillió dolláros kárt okoztak az AI-hoz kapcsolódó csalások, és a jelenség világszerte egyre nagyobb aggodalmat kelt - tájékoztat a CNN.

A hangklónozás egyre nagyobb kihívást jelent a telefonos csalások elleni védekezésben - Képünk illusztráció

Mi az a hangklónozás?

A hangklónozás olyan technológia, amely mesterséges intelligencia segítségével képes lemásolni egy ember hangját. A szükséges hangmintát gyakran közösségi médiából, videókból vagy korábbi telefonhívásokból szerzik meg a csalók. Az így létrehozott hangmásolat sok esetben annyira valósághű, hogy még a közeli hozzátartozók sem tudják könnyen megkülönböztetni az eredeti hangtól.

Hogyan működnek az AI-csalások?

A csalók rendszerint pánikot próbálnak kelteni. Gyakori módszer, hogy egy állítólag bajba került családtag hangján jelentkeznek, és azt állítják, hogy baleset érte, elrabolták vagy valamilyen sürgős helyzetbe került. Ezt követően azonnali pénzátutalást vagy készpénzt kérnek. A cél az, hogy az áldozatnak ne maradjon ideje ellenőrizni a történet hitelességét.

A szakértők szerint a fejlettebb rendszerek már valós idejű beszélgetésekre is képesek, így a csaló nem csupán egy előre rögzített üzenetet játszik le, hanem folyamatos párbeszédet folytathat az áldozattal.

A korábban jellemző furcsa szünetek vagy gépies hangzás ma már nem feltétlenül árulkodó jelek. A szakértők inkább a helyzet körülményeire hívják fel a figyelmet.