Használt iPhone-t vegyünk idén az új készülékek helyett?

Az Apple áremelésekre készül, ez nem pletyka, ez tény. Tim Cook ősszel leköszönő vezérigazgató a minap a The Wall Street Journalnek nyilatkozta, hogy a lépésre az emelkedő memóriaköltségek kényszerítették a vállalatot. A globális RAM-válság régóta húzódó probléma, a kínálatra és az árakra komoly hatással van, érdemes már most beruházni pár eszközre, itt végig is vettük, mire. Ha pedig iPhone-t szeretnénk venni, érdemes vagy megnézni a jelenlegi kínálatot, ami sajnos szinte biztosan nem lesz nagyságrendekkel olcsóbb az új generáció érkezésekor, maximum ahhoz képest. De simán elgondolkodhatunk a használt készülékeken is, ha még többet akarunk spórolni. Ha a legújabb processzor helyett egy felújított modellt választunk, akkor is hozzáférhetünk egy olyan telefonhoz, amely képes megbirkózni a mindennapokkal, sokkal alacsonyabb áron. Ezzel persze nem ösztönözni akarjuk az olvasóinkat semmilyen vásárlásra, csak egy jelenségről írunk, és segíteni akarunk, ha használt iPhone mellett döntenének.

Érdemes lehet elgondolkodni a használt iPhone-okon idén?

Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP

Használt iPhone: mire figyeljünk?

Mielőtt megvásárolnánk egy használt iPhone-t, győződjünk meg róla, hogy nincs-e rajta iCloud-zár, valamint járjunk utána, mennyi ideig lesz még elérhető a szoftveres támogatás. Az idén debütáló iOS 27 kompatibilis az iPhone 12-es sorozattal és az azt követő generációkkal, valamint a 3. generációs iPhone SE telefonnal is, tehát ha például egy 13-as iPhone-t veszünk, jövőre jó eséllyel kap még szoftverfrissítést.

Az újabb mesterséges intelligencia-funkciók – beleértve az Apple által nemrég bemutatott átdolgozott Siri-élményt is – viszont kizárólag az iPhone 15 Pro és az azt követő modelleken fognak működni, így egy régebbi telefon ugyan továbbra is kaphat biztonsági frissítéseket, de ezeket az új funkciókat soha nem fogja tudni használni. (Más kérdés, hogy az EU-ban egyelőre máshogy sem, az új Siri mesterséges intelligenciás funkciói nem lesznek elérhetők az Európai Unióban az iPhone és iPad készülékeken az EU új szabályozása, a Digital Markets Act törvény miatt. Az Apple szerint ez a jogi környezet ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az új Siri AI ugyanúgy működhessen Európában, mint bárhol máshol. Ez igazából egy újabb érv a használt készülékek mellett...)