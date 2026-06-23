Megérkezett Magyarországra a Honor Magic V6

A Honor hivatalosan is bejelentette a Honor Magic V6 hazai megjelenését. A vállalat új hajlítható telefonja brutálisan vékony: összehajtva mindössze 9,00 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag. Körülbelül 224 grammos tömegével a fogása sokkal közelebb áll egy hagyományos okostelefonéhoz, mint a megszokott, vaskosabb hajlítható modellekéhez.
Honor Magic V6 - minden, amit tudni lehet
Az okostelefon egy 6,52 hüvelykes külső és egy 7,95 hüvelykes belső összehajtható kijelzővel rendelkezik, amelyek mindegyike támogatja az adaptív 1–120 Hz-es frissítési gyakoriságot. A külső kijelző csúcsfényereje eléri a 6000 nitet, míg a belső panelé az 5000 nitet. Az alacsony, 1,5%-os fényvisszaverődéssel párosítva a láthatóság közvetlen napfényben is kiváló marad a gyártó szerint. Mindkét képernyő fejlett szemkímélő technológiákkal van felszerelve. A belső kijelző UTG flexibilis üveget használ a közel gyűrődésmentes vizuális élmény érdekében, míg a külső panelt a Honor Karcálló Nanokristály Pajzs védelme teszi teljessé. Ez az ultraprecíz szilícium-nitrid bevonat akár 5600 rétegből áll, ami jelentősen javítja a tartósságot és a kopásállóságot, miközben minimalizálja a tükröződést. A Honor Magic V6 kiemelkedő védelmet nyújt a víz, a por és a magas nyomású vízsugár ellen, ami ritkaságnak számít az hajlítható okostelefonok piacán.
A hatalmas, 6660 mAh-s akkumulátorral felszerelt Magic V6 az eddigi legnagyobb kapacitású telepet tudhatja magáénak a hajlítható okostelefonok között.
A fejlett 3 nm-es eljárással készült Snapdragon® 8 Elite Gen 5 processzor, valamint az LPDDR5X RAM és az UFS 4.1 tárhely párosa elit teljesítményt ígér, a teljes körű Vulkan grafikus motorral megerősített hardver pedig zökkenőmentes játékélményt. A Vulkan grafikus motor és az asztali számítógépes architektúra révén a rendszer az ígéretek szerint PC-s simasággal kezel akár három egyidejűleg futó alkalmazást. A készülék támogatja a 80 W-os vezetékes és a 66 W-os vezeték nélküli Honor SuperCharge gyorstöltést - kérdés, hogy a dobozban lesz-e megfelelő töltőadapter ehhez, vagy külön kell megvenni -, valamint a vezeték nélküli fordított töltést is.
Ami a fotós, videós tartalomkészítést illeti, a Honor AI Falcon kamerarendszere
- egy 50 MP-es magas fényérzékenységű fő kamerából,
- egy 64 MP-es periszkópos telefotó kamerából (1/2 hüvelykes szenzorral és CIPA 6,5-fokozatú képstabilizálással),
- valamint egy 50 MP-es széles látószögű kamerából áll.
Az AI-alapú funkciók tárháza valós idejű optimalizálással, mozifilmekre hajazó színkezeléssel és intelligens tanácsokkal segíti a tartalomgyártást.
A belső kijelző esetében egy új, Fast Flex nevű funkciót egyszerű összehajtó mozdulattal aktiválja az osztott képernyős módot. A Magic V6 zökkenőmentesen kapcsolódik iPhone, Mac, AirPods és Apple Watch eszközökhöz, lehetővé téve az egyérintéses fájlátvitelt, az értesítések megosztását és a kétképernyős Mac-munkafolyamatokat. A Quick Share funkciót is támogatja, így alkalmazás használata nélkül,
közvetlenül vihetők át fájlok az Android és a kompatibilis Apple eszközök között.
Az ultravékony forma kapcsán a gyártó ígérete szerint nem kell a tartósság miatt aggódni. A készülék szíve a Honor szuper-acél zsanér, amely iparági szinten kiemelkedő, 2800 MPa szakítószilárdsággal bír. Ezt egészíti ki az AI-asszisztált bionikus csillapítási rendszer, amelyet több ezer szimuláció alapján fejlesztettek ki, így a zsanérszerkezet hatékonyan nyeli el az ütéseket és osztja el a terhelést a véletlen leejtések és a mindennapi használat során, legalábbis a Honor sajtóközleménye szerint.
Magyarországi megjelenés - itt a dátum!
A Honor Magic V6 piros és fekete színekben érhető majd el a mobilszolgáltatóknál és a kiskereskedőknél egyaránt, július 6-án kerül a boltok polcaira. A hazai ajánlott fogyasztói ára 849 990 forint, de a készülék megjelenését követő időszakban jelentős kedvezménnyel, 739 990 Ft-os áron szerezhető be. Magyarországon a Samsung júliusban érkező hajlítható telefonjai és valószínűleg a szegmensbe belépő Apple első hajlítható iPhone-ja lehetnek a Honor Magic V6 fő riválisai.