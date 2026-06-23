Megérkezett Magyarországra a Honor Magic V6

A Honor hivatalosan is bejelentette a Honor Magic V6 hazai megjelenését. A vállalat új hajlítható telefonja brutálisan vékony: összehajtva mindössze 9,00 mm, kinyitva pedig 4,1 mm vastag. Körülbelül 224 grammos tömegével a fogása sokkal közelebb áll egy hagyományos okostelefonéhoz, mint a megszokott, vaskosabb hajlítható modellekéhez.

Érkezik hazánkba a Honor Magic V6 - Fotó: Honor

Honor Magic V6 - minden, amit tudni lehet

Az okostelefon egy 6,52 hüvelykes külső és egy 7,95 hüvelykes belső összehajtható kijelzővel rendelkezik, amelyek mindegyike támogatja az adaptív 1–120 Hz-es frissítési gyakoriságot. A külső kijelző csúcsfényereje eléri a 6000 nitet, míg a belső panelé az 5000 nitet. Az alacsony, 1,5%-os fényvisszaverődéssel párosítva a láthatóság közvetlen napfényben is kiváló marad a gyártó szerint. Mindkét képernyő fejlett szemkímélő technológiákkal van felszerelve. A belső kijelző UTG flexibilis üveget használ a közel gyűrődésmentes vizuális élmény érdekében, míg a külső panelt a Honor Karcálló Nanokristály Pajzs védelme teszi teljessé. Ez az ultraprecíz szilícium-nitrid bevonat akár 5600 rétegből áll, ami jelentősen javítja a tartósságot és a kopásállóságot, miközben minimalizálja a tükröződést. A Honor Magic V6 kiemelkedő védelmet nyújt a víz, a por és a magas nyomású vízsugár ellen, ami ritkaságnak számít az hajlítható okostelefonok piacán.

A hatalmas, 6660 mAh-s akkumulátorral felszerelt Magic V6 az eddigi legnagyobb kapacitású telepet tudhatja magáénak a hajlítható okostelefonok között.

A fejlett 3 nm-es eljárással készült Snapdragon® 8 Elite Gen 5 processzor, valamint az LPDDR5X RAM és az UFS 4.1 tárhely párosa elit teljesítményt ígér, a teljes körű Vulkan grafikus motorral megerősített hardver pedig zökkenőmentes játékélményt. A Vulkan grafikus motor és az asztali számítógépes architektúra révén a rendszer az ígéretek szerint PC-s simasággal kezel akár három egyidejűleg futó alkalmazást. A készülék támogatja a 80 W-os vezetékes és a 66 W-os vezeték nélküli Honor SuperCharge gyorstöltést - kérdés, hogy a dobozban lesz-e megfelelő töltőadapter ehhez, vagy külön kell megvenni -, valamint a vezeték nélküli fordított töltést is.