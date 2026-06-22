Súlyos biztonsági hibát találtak az Apple-nél, több iPhone-generációt is érint

Az egyik egyik vezető független kiberbiztonsági kutatóintézet, a Paradigm Shift kutatói egy átfogó jelentést tettek közzé, amely részletesen bemutatnak az Apple egyes eszközeiben rejlő biztonsági hibát. A biztonsági probléma az USB-vel és az Apple saját tervezésű, ARM-alapú rendszerchipjeivel van kapcsolatban, és „usbliter8” nevet kapta a felfedezőitől. iPhone készülékeket, iPadeket és más eszközt is érint a hiba.

Nem csak iPhone-készülékeket érint a feltárt biztonsági rés - Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

Ezeket az Apple-eszközök lehetnek veszélyben

Az usbliter8 biztonsági rés minden olyan eszközt érint, amely A12, A13, S4 és S5 chipeken fut. Ez az

iPhone XR,

iPhone XS/XS Max,

iPad Air 3,

iPad mini 5,

iPad 8,

második generációs Apple TV 4K,

iPhone 11, 11 Pro/11 Pro Max,

iPhone SE,

iPad 9,

Studio Display,

Apple Watch Series 4, Series 5 és Apple Watch SE készülékeket jelenti. A tulajdonosoknak érdemes óvatosnak lenniük.

A most felfedezett sebezhetőség az USB-re jellemző hardverhiba és az eszköz firmware-jének egy konkrét konfigurációs hibája köré épül, ami miatt a feltárt sebezhetőséget nem lehet javítani. Ez eddig kifejezetten félelmetesnek tűnik, de a jó hír az, hogy a lehetséges támadóknak birtokolniouk kell az adott eszközt ahhoz, hogy kihasználhassák a biztonsági hibát.

Több iPhone-t is érint a hiba, de miről is van szó?

A biztonsági rég DFU módban tud aktiválódni. A DFU (Device Firmware Update) mód lehetővé teszi az iPhone számára, hogy a legalapvetőbb hardveres szinten kommunikáljon a számítógépen futó iTunes-szal vagy Finderrel. Általában végső megoldásként használják ezt elfelejtett jelszó vagy egyéb problémák esetén, rendszervisszállításhoz. A biztonsági rés miatt DFU módban USB-n keresztül speciális adatokat lehet elküldeni a készülékre, ami megzavarja az USB-vezérlőt, és arra kényszeríti, hogy az adatokat a memória rossz részébe írja, így gyakorlatilag még az iOS indulása előtt be lehet juttatni egy egyedi kódot. Így megkerülhetők az aláírás-ellenőrzések, futtathatók módosított rendszerprogramok stb. Szerencsére a sebezhetőség nem érinti a készülék Security Enclave-jét, ahol a titkosított adatokat – például a jelszavakat és egyéb érzékeny felhasználói adatokat – tárol az eszköz.