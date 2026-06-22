Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben

iphone

Súlyos biztonsági hibát találtak az Apple-nél, több iPhone-generációt is érint

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A most feltárt sebezhetőséget nem lehet javítani. Más Apple-készülékeket is érint, nem csak iPhone-t.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iphoneipadparadigm shiftbiztonsági résapple

Az egyik egyik vezető független kiberbiztonsági kutatóintézet, a Paradigm Shift kutatói egy átfogó jelentést tettek közzé, amely részletesen bemutatnak az Apple egyes eszközeiben rejlő biztonsági hibát. A biztonsági probléma az USB-vel és az Apple saját tervezésű, ARM-alapú rendszerchipjeivel van kapcsolatban, és „usbliter8” nevet kapta a felfedezőitől. iPhone készülékeket, iPadeket és más eszközt is érint a hiba.

iPhone
Nem csak iPhone-készülékeket érint a feltárt biztonsági rés - Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

Ezeket az Apple-eszközök lehetnek veszélyben

Az usbliter8 biztonsági rés minden olyan eszközt érint, amely A12, A13, S4 és S5 chipeken fut. Ez az 

  • iPhone XR, 
  • iPhone XS/XS Max, 
  • iPad Air 3, 
  • iPad mini 5, 
  • iPad 8, 
  • második generációs Apple TV 4K, 
  • iPhone 11, 11 Pro/11 Pro Max, 
  • iPhone SE, 
  • iPad 9, 
  • Studio Display, 
  • Apple Watch Series 4, Series 5 és Apple Watch SE készülékeket jelenti. A tulajdonosoknak érdemes óvatosnak lenniük.

A most felfedezett sebezhetőség az USB-re jellemző hardverhiba és az eszköz firmware-jének egy konkrét konfigurációs hibája köré épül, ami miatt a feltárt sebezhetőséget nem lehet javítani. Ez eddig kifejezetten félelmetesnek tűnik, de a jó hír az, hogy a lehetséges támadóknak birtokolniouk kell az adott eszközt ahhoz, hogy kihasználhassák a biztonsági hibát.

Több iPhone-t is érint a hiba, de miről is van szó?

A biztonsági rég DFU módban tud aktiválódni. A DFU (Device Firmware Update) mód lehetővé teszi az iPhone számára, hogy a legalapvetőbb hardveres szinten kommunikáljon a számítógépen futó iTunes-szal vagy Finderrel. Általában végső megoldásként használják ezt elfelejtett jelszó vagy egyéb problémák esetén, rendszervisszállításhoz. A biztonsági rés miatt DFU módban USB-n keresztül speciális adatokat lehet elküldeni a készülékre, ami megzavarja az USB-vezérlőt, és arra kényszeríti, hogy az adatokat a memória rossz részébe írja, így gyakorlatilag még az iOS indulása előtt be lehet juttatni egy egyedi kódot. Így megkerülhetők az aláírás-ellenőrzések, futtathatók módosított rendszerprogramok stb. Szerencsére a sebezhetőség nem érinti a készülék Security Enclave-jét, ahol a titkosított adatokat – például a jelszavakat és egyéb érzékeny felhasználói adatokat – tárol az eszköz.

Mit tehetünk?

Nincs megoldás, de mivel rendelkeznie kell a rosszindulú támadóknak a készülékekkel, hogy gonoszkodhassanak, nincs nagy dráma sem. A leghatékonyabb módszer az adatbiztonságra, hogy ne veszítsük el az eszközeinket, ne lopják el tőlünk. Érdekes módon a hiba nem érinti például az A11-es processzorral működő régebbi készülékeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!