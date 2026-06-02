Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

TikTokon és Instagramon is futótűzként terjednek azok a videók, amelyek egy állítólagos iPhone-trükk veszélyeire hívják fel a figyelmet. A bejegyzések szerint érdemes ellenőrizni az AirPlay automatikus csatlakozási beállítását, mert egyes esetekben felesleges biztonsági kockázatot jelenthet.

Az iPhone-trükk az AirPlay egyik kevéssé ismert beállítására hívja fel a figyelmet

A szóban forgó opció a Beállítások > Általános > AirPlay és folytonosság menüpont alatt található. Itt három lehetőség közül választhatnak a felhasználók: „Soha”, „Kérdezzen rá” vagy „Automatikus”.

Miért beszél mindenki erről az iPhone-trükkről?

Az iPhone-trükk lényege, hogy sok készüléken az AirPlay automatikus csatlakozása engedélyezve lehet anélkül, hogy a tulajdonos tudna róla.

A közösségi médiában többen azt állították, hogy emiatt egy hacker akár másodpercek alatt hozzáférhet a telefon teljes tartalmához. A kiberbiztonsági szakértők szerint azonban ez nem ilyen egyszerű.

Bár minden plusz vezeték nélküli kapcsolat növeli valamennyire a kockázatot, önmagában az AirPlay bekapcsolása nem teszi lehetővé, hogy valaki automatikusan megszerezze az összes adatunkat – írja a HuffPost.

Mit mondanak a szakértők az iPhone-trükk kapcsán?

A szakemberek szerint az iPhone-trükk körül kialakult pánik részben túlzó, ugyanakkor van benne igazság.

Korábban valóban fedeztek fel olyan sérülékenységeket az AirPlay rendszerében, amelyek megfelelő körülmények között kihasználhatók voltak.

Ezeket azonban az Apple javította a rendszerfrissítések során.

A szakértők ugyanakkor azt javasolják, hogy akik nem használják rendszeresen az AirPlay funkciót, állítsák át az opciót „Kérdezzen rá” vagy „Soha” módra. Ezzel csökkenthető a potenciális támadási felület.

Hogyan kapcsolható ki az iPhone-trükk?

Az iPhone-trükk ellenőrzése néhány másodpercet vesz igénybe:

Beállítások → Általános → AirPlay és folytonosság → Automatikus AirPlay

Itt érdemes átnézni, hogy az „Automatikus” opció van-e kiválasztva. A biztonsági szakértők szerint a „Kérdezzen rá” beállítás jó kompromisszum lehet a kényelem és a biztonság között.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a rendszerfrissítések időnként módosíthatnak bizonyos beállításokat, ezért érdemes időről időre újra ellenőrizni őket.