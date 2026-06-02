Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

TikTokon és Instagramon is futótűzként terjednek azok a videók, amelyek egy állítólagos iPhone-trükk veszélyeire hívják fel a figyelmet. A bejegyzések szerint érdemes ellenőrizni az AirPlay automatikus csatlakozási beállítását, mert egyes esetekben felesleges biztonsági kockázatot jelenthet.
A szóban forgó opció a Beállítások > Általános > AirPlay és folytonosság menüpont alatt található. Itt három lehetőség közül választhatnak a felhasználók: „Soha”, „Kérdezzen rá” vagy „Automatikus”.
Miért beszél mindenki erről az iPhone-trükkről?
Az iPhone-trükk lényege, hogy sok készüléken az AirPlay automatikus csatlakozása engedélyezve lehet anélkül, hogy a tulajdonos tudna róla.
A közösségi médiában többen azt állították, hogy emiatt egy hacker akár másodpercek alatt hozzáférhet a telefon teljes tartalmához. A kiberbiztonsági szakértők szerint azonban ez nem ilyen egyszerű.
Bár minden plusz vezeték nélküli kapcsolat növeli valamennyire a kockázatot, önmagában az AirPlay bekapcsolása nem teszi lehetővé, hogy valaki automatikusan megszerezze az összes adatunkat – írja a HuffPost.
Mit mondanak a szakértők az iPhone-trükk kapcsán?
A szakemberek szerint az iPhone-trükk körül kialakult pánik részben túlzó, ugyanakkor van benne igazság.
Korábban valóban fedeztek fel olyan sérülékenységeket az AirPlay rendszerében, amelyek megfelelő körülmények között kihasználhatók voltak.
Ezeket azonban az Apple javította a rendszerfrissítések során.
A szakértők ugyanakkor azt javasolják, hogy akik nem használják rendszeresen az AirPlay funkciót, állítsák át az opciót „Kérdezzen rá” vagy „Soha” módra. Ezzel csökkenthető a potenciális támadási felület.
Hogyan kapcsolható ki az iPhone-trükk?
Az iPhone-trükk ellenőrzése néhány másodpercet vesz igénybe:
Beállítások → Általános → AirPlay és folytonosság → Automatikus AirPlay
Itt érdemes átnézni, hogy az „Automatikus” opció van-e kiválasztva. A biztonsági szakértők szerint a „Kérdezzen rá” beállítás jó kompromisszum lehet a kényelem és a biztonság között.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a rendszerfrissítések időnként módosíthatnak bizonyos beállításokat, ezért érdemes időről időre újra ellenőrizni őket.