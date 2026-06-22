iPhone Ultra: nagy titok derült ki a hajlítható készülékről egy új videóban

Jon Prosser, a Front Page Tech (FPT) YouTuber-je közzétett egy új videót, amelyben bemutatja az állítólagos iPhone Ultra hajlítható okostelefont, amelyet már nagyon vár techvilág, és folyamatosan újabb és újabb pletykák jelennek meg róla. A videóban fehér és fekete színváltozatokban látható az összecsukható iPhone, és állítólag az Apple nem is tervez más színnel a készülék piacra kerülésekor. A videó emellett közelebbről is bemutatja a hátsó kettős kamerarendszert, amely az iPhone Air által ihletett kameraplatón helyezkedik el, egy LED-es vaku mellett.

iPhone Ultra - a kamerarendszert az iPhone Air ihlette - forrás: www.youtube.com/@FrontPageTech

iPhone Ultra: hagyományos külső kijelző

A pletykák szerint az összecsukható iPhone képaránya szélesebb lesz, mint a legtöbb Android-alapú összecsukható készüléké. Várhatóan egy alig látható hajtásvonalú, rugalmas kijelzőt használ majd, amit állítólag egy speciális zsanér tesz lehetővé. Ha a renderelt képek akár csak picit is közel is állnak a valósághoz, úgy tűnik, az Apple nem akarja lemásolni a pár évvel korábbi keskeny összecsukható készülékeket. Ehelyett az elképzelés az, hogy összecsukott állapotban úgy kell érezni, mintha egy hagyományos iPhone lenne a zsebben. Ha kinyitjuk, olyanná alakul, ami sokkal inkább hasonlít egy kompakt iPadre.

Állítólag az a szándék, hogy összecsukva olyan érzésünk legyen, mintha egy hagyományos iPhone lenne - forrás: www.youtube.com/@FrontPageTech

A videó továbbá kiemeli a készülék vékony profilját. Az iPhone Ultra állítólag kinyitott állapotban mindössze 4,5 mm vastag, így még az 5,6 mm vastag iPhone Air-nél is vékonyabb lesz. A Honor tavalyi hajlítható slágerét viszont nem tudja felülmúlni, legalábbis ebben a tekintetben, és már a korábbi készüléküknél sem lehetett különösebben érezni azt, hogy hajlított telefon. De a piac másik erős képviselője, a Samsung is a fentebb részletezett úton halad egy ideje. Miután a korábbi Fold-modellek keskeny külső kijelzői nem arattak osztatlan sikert, a Samsung a Galaxy Z Fold7-tel átállt egy szélesebb külső kijelzőre. A változásnak köszönhetően a Fold zárt állapotban sokkal inkább hasonlít egy hagyományos okostelefonra. A legújabb renderképek alapján úgy tűnik, hogy az Apple pontosan ezt a fejlesztési irányt követi.