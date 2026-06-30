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képernyőidő

Komoly kockázatokkal járhat a képernyőidő kétéves kor alatt

53 perce
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Nem jó ötlet telefonnal vagy tablettel lekötni a baba figyelmét. Egy friss tanulmány szerint a képernyőidő bizonyos kor alatt ártalmas lehet.
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képernyőidőképernyőhasználatbabaszülőtanulmánygyerek

Az okostelefonok, a tabletek sok baba és totyogó gyermek számára egyfajta digitális cumivá váltak. Etetés közben, lefekvéskor, házimunka közben vagy olyankor vetik be a szülők a képernyőidőt, vagy amikor szükségük van 5 perc szünetre. Cikkünkben természetesen nem akarunk senkit megítélni, elítélni vagy bírálni, csupán közlünk: egy új, átfogó tanulmány most arra figyelmeztet, hogy a kétéves kor előtti rendszeres képernyőhasználat fejlődési kockázatokkal járhat.

képernyőidő
Nem képernyőidő kell neki, hanem sok-sok játék és élmény (illusztráció) - Fotó: Shutterstock 

Képernyőidő: kisgyermekeknél árthat

Négy brit egyetem kutatói szerint a két év alatti csecsemők és kisgyermekek esetében kerülni kell a rendszeres képernyőidőt. A tanulmány összefüggésbe hozza az első két évben tapasztalt fokozott képernyőhasználatot 

  • alvási problémákkal, 
  • a beszédfejlődési késésével, 
  • viselkedési nehézségekkel, 
  • elhízás kockázatával, 
  • rövidlátással, 
  • valamint később a társas kapcsolatok, barátságok kialakításának nehézségével.

A 1001 Critical Days Alapítvány megbízásából az iADDICT kutatócsoport által végzett tanulmány a terhességtől a kétéves korig tartó első 1 001 nap alatti képernyőhasználatott vizsgálta meg. A kétévesnél fiatalabb gyermekek szüleit és gondozóit is megkérdezték a felmérés során. A csecsemők és a két év alatti gyermekek több mint 70%-ánál volt jellemző a képernyőhasználat. 

Minden tizedik csecsemő rendszeresen képernyőidő közben aludt el, egyes gyermekek naponta több órán át nézték a kijelzőt.

Kijelző helyett élmények

A tanulmány nem bizonyítja, hogy a képernyőhasználat közvetlenül okozná a fejlődési problémákat. Az viszont tény,  hogy 

a kétéves kor alatti gyerekeknek (is) szükségük van a nyelvi ingerekre, a (fizikai) játékra, az alvásra, a szemkontaktusra, a szüleik figyelmére és a normális társas interakcióra

. A rendszeres képernyőhasználata háttérbe szoríthatja ezeket az élményeket, különösen akkor, ha az eszközöket rutinszerű nyugtatóeszközként használják.

A tanulmány figyelmeztése pont akkor érkezik, amikor már külön nevet kapcsnak a képernyőfüggő gyerekek:  Az „iPad-gyerek” (iPad Kid) elnevezés mára azoknak a gyerekeknek a szinonimájává vált, legalábbis angolszász nyelvterületeken, akiknek nehezen sikerül elszakadniuk az eszközöktől, akik állandó digitális ingert várnak, vagy akik a képernyőket használják elsődleges vigaszforrásként.

 

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