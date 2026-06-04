Ez történik valójában, miközben a telefonját használja – ijesztő jelenség terjed

A képernyőidő legnagyobb része ma már nem tudatos tevékenység: legtöbben csak egy gyors üzenet miatt nyitják meg a telefonjukat, aztán azon kapják magukat, hogy hosszú percek, sőt akár órák óta csak görgetnek. A jelenség annyira általános, hogy egy friss kutatás szerint az emberek képernyőhasználatának több mint harmada már nem tudatos. A szakértők szerint ez nem pusztán rossz szokás kérdése, hanem a technológia természetéből is fakad – írja a BBC.

A képernyőidő legnagyobb része ma már nem tudatos – Fotó: Pexels

A képernyőidő minden harmadik perce céltalanul telik

A Virgin Media O2 „Age of Autopilot” jelentése szerint az Egyesült Királyság felnőttjei átlagosan napi négy órát töltenek a telefonjukon, ennek 36 százaléka pedig nem tudatos használat. Bár a legtöbben célzott tevékenységekre – például üzenetküldésre vagy térképhasználatra – használják a készüléket, sokan belecsúsznak a céltalan görgetésbe. A kutatók szerint éppen ez az „autopilot üzemmód” az, ami különösen érdekes: a telefonhasználat egy része úgy történik, hogy közben a felhasználó nem is feltétlenül tud róla. A jelenség így a képernyőidő egyik legnehezebben kontrollálható formájává válik.

A céltalan görgetés hatása a mentális egészségre

A felmérés szerint azok, akik több időt töltenek céltalan görgetéssel, nagyobb eséllyel számolnak be rosszabb közérzetről a telefonhasználat után, és gyakrabban találkoznak kellemetlen tartalmakkal is. Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák: a képernyőidő önmagában nem feltétlenül káros.

A görgetés lehet kikapcsolódás, humorforrás vagy akár kapcsolódási lehetőség is. A kérdés inkább az, hogy ez a tevékenység valóban feltölt-e, vagy csak „elveszi az időt”.

Hogyan vehető vissza az irányítás?

A kutatók szerint nemcsak a felhasználók felelősek a kialakult szokásokért: a technológia kialakítása is erősen befolyásolja, hogyan használjuk a telefonjainkat. Több szakértő szerint például az értesítések alapértelmezett bekapcsolása tudatos döntések helyett inkább automatikus reakciókat vált ki. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy az első lépés mindig az, ha felismerjük saját szokásainkat – például azt, amikor indokolatlanul nyúlunk a telefonhoz. A kutatók szerint a tudatos értesítéskezelés, a felesleges notifikációk kikapcsolása, valamint a digitális világtól független tevékenységek segíthetnek a céltalan használat csökkentésében. A cél nem a telefon elhagyása, hanem a képernyőidő kontrolláltabb, tudatosabb kezelése.