Újabb ország tiltja be a 16 éven aluliak számára a közösségi média használatát

A tervezet nemcsak a hagyományos platformokra vonatkozna, hanem az MI-alapú chatbotokat és más digitális szolgáltatásokat is szigorúbb felügyelet alá helyezné. A szabályozás támogatói szerint a közösségi média jelenlegi működése túl nagy kockázatot jelent a fiatalok mentális egészségére és biztonságára – számolt be róla a BBC.

Kanada is betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát

Fotó: Unsplash

Miért került újra a közösségi média a politikai viták középpontjába?

A kezdeményezés célja egy olyan független digitális biztonsági hatóság létrehozása, amely ellenőrizné a platformok működését és bírságolhatná a szabályszegő cégeket. A legsúlyosabb jogsértések esetén akár 10 millió dolláros (több mint 3 milliós forintos) bírságot vagy a vállalat globális árbevételének 3 százalékát is kiszabhatnák.

A Kanadában benyújtott törvényjavaslatot részben az motiválta, hogy egy tragikus iskolai lövöldözés után kiderült: az elkövető korábban mesterséges intelligenciával beszélgetett erőszakos témákról.

A világ több országa is hasonló lépéseket fontolgat vagy már bevezetett, köztük Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország és Görögország. Az ausztrál példa ugyanakkor vegyes eredményeket mutat, mert sok szülő szerint a gyerekek továbbra is könnyen hozzáférnek a platformokhoz.

A mostani tervezet egyik különlegessége, hogy a cégek elkerülhetik a teljes tiltást, ha bizonyítani tudják: hatékony rendszerekkel csökkentik a kiskorúakat érő online károkat. A támogatók szerint ez ösztönözheti a platformokat a biztonságosabb működésre, míg a kritikusok attól tartanak, hogy a szabályozás túlzott állami beavatkozáshoz és cenzúrához vezethet.

Várhatóan a közelgő G7-csúcson is kiemelt téma lesz a gyermekek online védelme és a mesterséges intelligencia szabályozása.