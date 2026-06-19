Az első arab ország, ahol betiltják a Facebookot gyerekeknek

Néhány nappal azután, hogy az Egyesült Királyság bejelentette, hogy betiltja a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára, most az Egyesült Arab Emírségek is követi a példát. Az Emirátusok az első arab ország, amely ilyen jellegű, életkor alapján korlátozó intézkedést vezet be. Tehát nincs több Facebook a gyerekeknek.

Francia iskolások - a közösségi média korlátozása gyerekeknek egyre több helyen merül fel a világon, Franciaországban is napirenden van a téma - a kép illusztráció

Fotó: AFP

A 15 év alatti gyermekek számára tilos személyes közösségi média-fiókot létrehozni, használni vagy üzemeltetni. Nem tehetnek közzé tartalmakat, nem kommentelhetnek, nem oszthatnak meg tartalmakat, és nem csatlakozhatnak csoportokhoz.

A 15–16 évesek számára a közösségi média használata csak olyan feltételek mellett lesz engedélyezett, mint a korosztálynak megfelelő tartalomszűrés, az ismeretlen felhasználókkal való interakció korlátozása, a képernyőidő-kezelő eszközök, valamint a szülői felügyeleti funkciók.

Az új szabályok előírják a közösségi média-vállalatok számára, hogy

vezessenek be életkor-ellenőrző funkciókat, beleértve a digitális személyazonosság-ellenőrzést és a mesterséges intelligenciával támogatott technológiákat. Az életkor önbevallása nem fogadható el érvényes igazolási formaként.

A 15 év alattiak által orábban létrehozott fiókokat a közösségi médiaplatformoknak le kell tiltaniuk, és meg kell akadályozniuk, hogy kijátsszák az életkor-ellenőrző rendszereket. Tilos a gyermekek személyes adatait célzott reklámozásra vagy viselkedési profilalkotásra felhasználniuk. A közösségimédia-vállalatoknak egy év áll rendelkezésükre az új szabályozásnak való megfelelésre.

Közösségi média tiltása gyerekeknek: még gyerekcipőben jár

Eddig nincs olyan ország, ahol egyértelműen bizonyították volna, hogy a közösségimédia-tilalom vagy szigorú korhatár-ellenőrzés látványosan csökkentette a gyerekeket érő online támadásokat, de ennek az egyik oka, hogy több helyen most vezetik be vagy még csak tesztelik, ezért a hosszú távú eredményekre még hiába várunk. Jelenleg négyféle módot tesztelnek a világon:

okmányellenőrzés, hagyományos okmányfeltöltéssel arcalapú életkorbecslés digitális személyazonosság szülői jóváhagyás

Ausztráliában már él ilyen tilalom, Franciaországban is készülnek rá, de továbbra is vita van róla mindehol, és a fiatalok megtanulták kijátszani a rendszert.