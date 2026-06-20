Így használjuk a légkondit a kánikulában!

1. Légkondi használata közben ajtókat és ablakokat becsukni!
A beltéri hőmérséklet stabilizálása érdekében mindig csukja be az ablakokat és az ajtókat, amikor a légkondicionálót használja. Ha nyitva van, akár bukóra is az egyik ablak, akkor dőlni fog be a meleg kintről, és hát ki akarja az udvart vagy utcát hűteni? Bent, a lakásban is lehetnek buktatók: ügyelni kell arra, hogy a fürdőszoba ajtaja zárva legyen, amikor valaki zuhanyozik, hogy a meleg, párás levegő ne jusson be a légkondicionált helyiségbe.
2. Ne nyomkodjuk állandóan a távirányítót
Sokan a légkondicionálót a legerőteljesebb hűtési üzemmódra állítják be, hogy azonnali eredményt érjenek el. Aztán persze túl hideg lesz, ekkor megint állítgatjuk. Végtelen körforgás, és nem a leghatékonyabb módszer a készülék használatára, és arra, hogy kellemes klímahűvös legyen a helyiség. Inkább állítsuk be a készüléket egy állandó hőmérsékletre, és tartsunk ki mellette. Ez biztosítja a kellemes környezetet, miközben megfázni sem fogunk, és a légkondicionáló is teljes erőbedobás nélkül képes fenntartani az állandó, számunkra kedvező hőmérsékletet.
3. Ne várjuk meg, amíg odakint pokoli kánikula lesz
Elsőre pazarlásnak tűnik, de kapcsoljuk be a klímát már korán, mielőtt kint tojást lehet sütni az autónk motorháztetején. Így a készüléknek nem kell olyan keményen dolgoznia, hosszú távon pedig rengeteg energiát takaríthatunk meg. Alternatíva: vannak légkondicionálók, amelyeket időzítve vagy távoli hozzáféréssel lehet beindítani.
4. Megfelelő teljesítményűt válasszunk!
Érdemes jó előre megfontolni, milyen teljesítményű berendezés kell egy adott szobához. Ha túl nagy, akkor feleslegesen fog fogyasztani, ha túl kicsi, nem lesz értelme. Ha több szobán van, amit hűteni akarunk, érdemes lehet több kisebb berendezés vásárlását fontolóra venni egy nagy helyett, hosszú távon kifizetődhet, és hatékonyabb lehet.
5. Megfelelő helyre telepítsük a berendezést!
Alaposan gondoljuk át, hova szereltetjük fel a beltéri egységet. Fontos, hogy olyan helyre kerüljön, ahonnan a levegő szabadon tud áramlani a helyiségben, de nem fúj közvetlenül az emberekre.
- Jó elhelyezésnek számít, ha magasan a falon, a mennyezettől általában 10–20 cm-re rögzítik.
- A helyiség hosszabbik irányába fújjon, hogy a légáram minél nagyobb területet érjen el,
- és központi helyen legyen, ha több helyiséget is szeretnénk elérni vele, pl. nappaliból a közlekedő felé.
- Emellett persze olyan falra kerüljön, ahol a kültéri egységhez vezető csövezés viszonylag rövid lehet.
6. Ha van mennyezeti ventilátor, bátran használjuk!
Magyarországon talán kevésbé elterjedt, pedig a mennyezeti ventilátorok kiválóan kiegészíthetik a beltéri klímákat, és javítják annak hatékonyságát. Önmagukban persze nem hűtik le a levegőt, olyan szélhűtés-hatást keltenek, amelynek köszönhetően hűvösebbnek érezzük a helyiséget. Ez lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló hőmérsékletét ne állítsa túl hidegre, és mégis kényelmesen érezze magát az ember.
7. Nem lehet spórolni a tisztításon!
A szűrőket évente legalább egyszer, tavasszal meg kell tisztítani. Ezt bízhatja szakemberre, de akár önállóan is elvégezhetik az ügyesebbek. Így a klíma hatékonysága nem csökken.
8. Ne feledje, kint is van egy része a berendezésnek!
Gondoskodjon a kültéri egységről. A kültéri egység a légkondicionáló rendszer motorja, ezért nem szabad elhanyagolni. Érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogyha levegő be- és kivezető nyílásait nem akadályozzák tárgyak vagy esetleg levelek.