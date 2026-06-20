Így használjuk a légkondit a kánikulában!

1. Légkondi használata közben ajtókat és ablakokat becsukni!

Légkondi a kánikulában: ha okosan használjuk a klímát, nem lesz jelentős túlfogyasztásunk, de izzadni sem fogunk

Fotó: Shutterstock/y_seki

A beltéri hőmérséklet stabilizálása érdekében mindig csukja be az ablakokat és az ajtókat, amikor a légkondicionálót használja. Ha nyitva van, akár bukóra is az egyik ablak, akkor dőlni fog be a meleg kintről, és hát ki akarja az udvart vagy utcát hűteni? Bent, a lakásban is lehetnek buktatók: ügyelni kell arra, hogy a fürdőszoba ajtaja zárva legyen, amikor valaki zuhanyozik, hogy a meleg, párás levegő ne jusson be a légkondicionált helyiségbe.

2. Ne nyomkodjuk állandóan a távirányítót

Sokan a légkondicionálót a legerőteljesebb hűtési üzemmódra állítják be, hogy azonnali eredményt érjenek el. Aztán persze túl hideg lesz, ekkor megint állítgatjuk. Végtelen körforgás, és nem a leghatékonyabb módszer a készülék használatára, és arra, hogy kellemes klímahűvös legyen a helyiség. Inkább állítsuk be a készüléket egy állandó hőmérsékletre, és tartsunk ki mellette. Ez biztosítja a kellemes környezetet, miközben megfázni sem fogunk, és a légkondicionáló is teljes erőbedobás nélkül képes fenntartani az állandó, számunkra kedvező hőmérsékletet.

Ne nyomkodjuk állandóan!

Fotó: ADRIEN NOWAK / Hans Lucas

3. Ne várjuk meg, amíg odakint pokoli kánikula lesz

Elsőre pazarlásnak tűnik, de kapcsoljuk be a klímát már korán, mielőtt kint tojást lehet sütni az autónk motorháztetején. Így a készüléknek nem kell olyan keményen dolgoznia, hosszú távon pedig rengeteg energiát takaríthatunk meg. Alternatíva: vannak légkondicionálók, amelyeket időzítve vagy távoli hozzáféréssel lehet beindítani.

4. Megfelelő teljesítményűt válasszunk!

Érdemes jó előre megfontolni, milyen teljesítményű berendezés kell egy adott szobához. Ha túl nagy, akkor feleslegesen fog fogyasztani, ha túl kicsi, nem lesz értelme. Ha több szobán van, amit hűteni akarunk, érdemes lehet több kisebb berendezés vásárlását fontolóra venni egy nagy helyett, hosszú távon kifizetődhet, és hatékonyabb lehet.

5. Megfelelő helyre telepítsük a berendezést!

Alaposan gondoljuk át, hova szereltetjük fel a beltéri egységet. Fontos, hogy olyan helyre kerüljön, ahonnan a levegő szabadon tud áramlani a helyiségben, de nem fúj közvetlenül az emberekre.