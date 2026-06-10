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médiafogyasztás

A médiafogyasztás új korszakba lépett – a fiatalok tömegesen fordulnak el a hagyományos csatornáktól

1 órája
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A digitális platformok térnyerése alapjaiban alakítja át a médiapiacot világszerte. A médiafogyasztás egyre inkább a közösségi oldalakhoz, videós tartalmakhoz és személyre szabott ajánlórendszerekhez kötődik, miközben a hagyományos médiumok szerepe fokozatosan átalakul.
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médiafogyasztásalgoritmusmesterséges intelligencia

A fiatalabb generációk médiahasználati szokásai jelentősen eltérnek a korábbi évtizedekben megszokott mintáktól. Míg a televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó továbbra is fontos szereplője a médiapiacnak, egyre többen közösségi platformokon, videómegosztó oldalakon és mobilalkalmazásokon keresztül találkoznak a hírekkel és más tartalmakkal – számolt be róla a VG. A médiafogyasztás változását Magyarországon is jól mutatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai. A jelentések szerint a digitális platformok folyamatosan erősödnek, miközben a hagyományos médiaszolgáltatások iránti érdeklődés különösen a fiatalabb korosztályok körében csökken. A felhasználók ma már természetesnek tekintik, hogy bárhol és bármikor hozzáférjenek az őket érdeklő tartalmakhoz.

A médiafogyasztás egyre inkább a közösségi platformok felé tolódik
A médiafogyasztás egyre inkább a közösségi platformok felé tolódik – Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A médiafogyasztás új korszakba lépett

Bár a televízió továbbra is szinte minden magyar háztartásban jelen van, egyre többen használják internetes tartalmak fogyasztására is. Az okostévék terjedése és a streamingplatformok népszerűsége miatt a hagyományos televíziózás szerepe fokozatosan átalakul. Különösen a 40 év alatti korosztály tölt kevesebb időt lineáris televíziós műsorok nézésével.

A rádió továbbra is erős médium, ugyanakkor az online rádiók, podcastek és zenei streamingszolgáltatások egyre nagyobb közönséget vonzanak. A fiatalabb hallgatók körében sok esetben már ezek a platformok váltak elsődleges tartalomforrássá.

A nyomtatott sajtó olvasottsága évek óta csökken, miközben az online tartalomszolgáltatók száma folyamatosan növekszik. A felhasználók jelentős része már nem közvetlenül a hírportálokat keresi fel, hanem közösségi médián, keresőmotorokon vagy ajánlórendszereken keresztül találkozik a cikkekkel. Ez azt is jelenti, hogy a médiavállalatoknak már nemcsak egymással kell versenyezniük, hanem azokkal a digitális platformokkal is, amelyek a felhasználók figyelméért küzdenek.

A generatív mesterséges intelligencia megjelenése tovább gyorsítja az átalakulást. Egyre több médiavállalat alkalmaz automatizált megoldásokat, személyre szabott ajánlórendszereket és mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatásokat.

Szakértők szerint a jövőben azok a médiacégek lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni a megváltozott fogyasztói szokásokhoz. A fiatalabb közönség ugyanis nem feltétlenül fogyaszt kevesebb tartalmat, mint korábban, hanem más platformokon, más formátumban és más módon jut hozzá az információkhoz.

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