Világszerte újraszervezik magukat a médiavállalatok: már több tízezer ember veszítette el az állását az MI miatt

A kérdés már nem az, hogy változik-e a médiapiac, hanem az, hogy ki tud lépést tartani a változásokkal. Az Egyesült Államokban 2025 novemberének végéig több mint 17 ezer munkahely szűnt meg a média- és szórakoztatóiparban. A leépítések gyakorlatilag minden területet érintettek: televíziós társaságokat, filmstúdiókat, digitális médiacégeket, hírszerkesztőségeket – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.
A szakértők szerint nem egyetlen ok áll a háttérben. A hagyományos televíziózás évek óta veszít a jelentőségéből, a streamingpiac növekedése lassul, a reklámköltések átrendeződnek, miközben a befektetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatokra a költségek csökkentése érdekében, ráadásul a mesterséges intelligencia is kiváltja az emberi munkaerőt.
A legnagyobb cégek sem úszták meg
A világ legismertebb médiavállalatai közül több is komoly átalakításokat hajtott végre. A Paramount és a Skydance egyesülése után mintegy kétezer állás szűnt meg.
Emellett jelentős szervezeti változások zajlottak a Warner Bros. Discoverynél, az NBC Universalnál, a CNN-nél, a CBS Newsnál, valamint az NBC Newsnál is.
A médiacégek egyre több pénzt és erőforrást csoportosítanak át a digitális működés irányába.
Már 54 ezer munkahelyet vitt el a mesterséges intelligencia
A legnagyobb változást azonban a mesterséges intelligencia hozhatja. A Challenger, Gray & Christmas adatai szerint az amerikai vállalatok 2025-ben már több mint 54 ezer megszüntetett munkahelyet kötöttek közvetlenül az MI-alapú automatizációhoz.
A technológia jelenleg főként:
- tartalom-előkészítésben,
- fordításban,
- kutatási feladatokban,
- adminisztrációban
vesz részt, de a cégek egyre szélesebb körben vizsgálják, hogyan lehetne további folyamatokat is automatizálni.
A szakértők szerint ez még csak a kezdet.
Egyetlen algoritmus is cégek sorsát döntheti el
Az online médiapiacon különösen látványos az átalakulás. Számos kiadó üzleti modellje korábban a keresőkből és közösségi oldalakról érkező forgalomra épült. Az algoritmusok változása azonban kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szereplőket.
Ezért egyre több nemzetközi médiacég próbál elszakadni a platformfüggőségtől, és inkább:
- előfizetéses rendszerekre,
- közvetlen olvasói bevételekre,
- saját közösségek építésére
helyezi a hangsúlyt.
Magyarországon is felgyorsult a változás
A mesterséges intelligencia térnyerése Magyarországon is érzékelhető. Filó Angéla Katalin, az AI-Mentor alapítója szerint a legtöbb hazai vállalat egyelőre még csak kísérletezik az MI-eszközökkel.
Leginkább tartalomgyártásra, fordításra, prezentációk készítésére használják őket. A szakember szerint ugyanakkor a valódi kihívást már nem maga a technológia, hanem a vezetői döntések és a szervezetek alkalmazkodóképessége jelenti.
Rekordméretű lett a magyar médiapiac
Miközben a világban komoly átalakulások zajlanak, a magyar médiapiac összességében tovább növekedett. Incze Kinga, a Whitereport ügyvezetője által ismertetett adatok szerint a teljes hazai médiapiac volumene 2024-ben elérte a 619 milliárd forintot.
A Magyarországon működő száz legnagyobb médiacég összesített árbevétele pedig 421 milliárd forintra emelkedett.
A legdinamikusabban azonban nem a hagyományos médiatermékek növekednek. Az úgynevezett szürke zóna értéke már meghaladja a 40 milliárd forintot.
Ide tartoznak többek között:
- az influenszerek,
- a platformalapú tartalomgyártók,
- valamint azok a digitális szereplők, amelyek nem jelennek meg a klasszikus médiastatisztikákban.
Ezek a szereplők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a reklámköltésekből és a felhasználók figyelméből.
Új korszak kezdődött a médiában
A szakértők szerint a médiavállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogyan lehet megőrizni a húsz évvel ezelőtti üzleti modellt.
A valódi kérdés az, hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan piachoz, ahol egyszerre változik:
- a tartalomfogyasztás,
- a reklámbevételek szerkezete,
- a technológiai környezet,
- valamint a fogyasztói szokások.
A nyomtatott lapok példányszámai csökkennek, a lineáris televíziózás közönsége öregszik, a digitális reklámpiac jelentős részét globális technológiai platformok uralják, miközben a mesterséges intelligencia újabb hatékonysági kényszert helyez az iparágra.
A szervezeti átalakítások, összeolvadások és leépítések ezért már nem kivételes események, hanem a médiapiac új normájává váltak.
A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, mely vállalatok tudnak elég gyorsan alkalmazkodni ahhoz a világhoz, ahol a technológia gyorsabban változik, mint maguk a vállalatok.
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