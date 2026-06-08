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Világszerte újraszervezik magukat a médiavállalatok: már több tízezer ember veszítette el az állását az MI miatt

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A világ legnagyobb médiavállalatai óriási kihívásokkal néznek szembe: a hagyományos üzleti modellek válságba kerültek, a hirdetési bevételek egyre nagyobb része a globális platformokhoz vándorol, miközben a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a teljes iparágat. A magyar médiapiacon is egyre több szervezeti átalakításról és költségcsökkentési programról hallani, ám a jelenség korántsem hazai sajátosság.
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A kérdés már nem az, hogy változik-e a médiapiac, hanem az, hogy ki tud lépést tartani a változásokkal. Az Egyesült Államokban 2025 novemberének végéig több mint 17 ezer munkahely szűnt meg a média- és szórakoztatóiparban. A leépítések gyakorlatilag minden területet érintettek: televíziós társaságokat, filmstúdiókat, digitális médiacégeket, hírszerkesztőségeket – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

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A médiapiac teljes átalakuláson megy keresztül a világban, a mesterséges intelligencia sok ezer ember munkáját váltja ki – Fotó: Unsplash

A szakértők szerint nem egyetlen ok áll a háttérben. A hagyományos televíziózás évek óta veszít a jelentőségéből, a streamingpiac növekedése lassul, a reklámköltések átrendeződnek, miközben a befektetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatokra a költségek csökkentése érdekében, ráadásul a mesterséges intelligencia is kiváltja az emberi munkaerőt. 

A legnagyobb cégek sem úszták meg

A világ legismertebb médiavállalatai közül több is komoly átalakításokat hajtott végre. A Paramount és a Skydance egyesülése után mintegy kétezer állás szűnt meg.

Emellett jelentős szervezeti változások zajlottak a Warner Bros. Discoverynél, az NBC Universalnál, a CNN-nél, a CBS Newsnál, valamint az NBC Newsnál is.

A médiacégek egyre több pénzt és erőforrást csoportosítanak át a digitális működés irányába.

Már 54 ezer munkahelyet vitt el a mesterséges intelligencia

A legnagyobb változást azonban a mesterséges intelligencia hozhatja. A Challenger, Gray & Christmas adatai szerint az amerikai vállalatok 2025-ben már több mint 54 ezer megszüntetett munkahelyet kötöttek közvetlenül az MI-alapú automatizációhoz.

A technológia jelenleg főként:

  • tartalom-előkészítésben,
  • fordításban,
  • kutatási feladatokban,
  • adminisztrációban

vesz részt, de a cégek egyre szélesebb körben vizsgálják, hogyan lehetne további folyamatokat is automatizálni.

A szakértők szerint ez még csak a kezdet.

Egyetlen algoritmus is cégek sorsát döntheti el

Az online médiapiacon különösen látványos az átalakulás. Számos kiadó üzleti modellje korábban a keresőkből és közösségi oldalakról érkező forgalomra épült. Az algoritmusok változása azonban kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szereplőket.

Ezért egyre több nemzetközi médiacég próbál elszakadni a platformfüggőségtől, és inkább:

  • előfizetéses rendszerekre,
  • közvetlen olvasói bevételekre,
  • saját közösségek építésére

helyezi a hangsúlyt.

Magyarországon is felgyorsult a változás

A mesterséges intelligencia térnyerése Magyarországon is érzékelhető. Filó Angéla Katalin, az AI-Mentor alapítója szerint a legtöbb hazai vállalat egyelőre még csak kísérletezik az MI-eszközökkel.

Leginkább tartalomgyártásra, fordításra, prezentációk készítésére használják őket. A szakember szerint ugyanakkor a valódi kihívást már nem maga a technológia, hanem a vezetői döntések és a szervezetek alkalmazkodóképessége jelenti.

Rekordméretű lett a magyar médiapiac

Miközben a világban komoly átalakulások zajlanak, a magyar médiapiac összességében tovább növekedett. Incze Kinga, a Whitereport ügyvezetője által ismertetett adatok szerint a teljes hazai médiapiac volumene 2024-ben elérte a 619 milliárd forintot. 

A Magyarországon működő száz legnagyobb médiacég összesített árbevétele pedig 421 milliárd forintra emelkedett.

A legdinamikusabban azonban nem a hagyományos médiatermékek növekednek. Az úgynevezett szürke zóna értéke már meghaladja a 40 milliárd forintot.

Ide tartoznak többek között:

  • az influenszerek,
  • a platformalapú tartalomgyártók,
  • valamint azok a digitális szereplők, amelyek nem jelennek meg a klasszikus médiastatisztikákban.

Ezek a szereplők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a reklámköltésekből és a felhasználók figyelméből.

Új korszak kezdődött a médiában

A szakértők szerint a médiavállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogyan lehet megőrizni a húsz évvel ezelőtti üzleti modellt.

A valódi kérdés az, hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan piachoz, ahol egyszerre változik:

  • a tartalomfogyasztás,
  • a reklámbevételek szerkezete,
  • a technológiai környezet,
  • valamint a fogyasztói szokások.

A nyomtatott lapok példányszámai csökkennek, a lineáris televíziózás közönsége öregszik, a digitális reklámpiac jelentős részét globális technológiai platformok uralják, miközben a mesterséges intelligencia újabb hatékonysági kényszert helyez az iparágra. 

A szervezeti átalakítások, összeolvadások és leépítések ezért már nem kivételes események, hanem a médiapiac új normájává váltak.

A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, mely vállalatok tudnak elég gyorsan alkalmazkodni ahhoz a világhoz, ahol a technológia gyorsabban változik, mint maguk a vállalatok.

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Egyre több nagyvállalat jelent be leépítéseket, sokszor az automatizációval indokolva a döntést. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia leginkább a tudásalapú munkaköröket érinti, ahol a feladatok könnyen digitalizálhatók.

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Sokan automatikusan úgy beszélnek a mesterséges intelligenciával, mintha egy valódi emberrel kommunikálnának. A MI chatbot azonban nem érzékeli a kedvességet vagy a tiszteletet úgy, ahogy azt a felhasználók többsége gondolja.

 

 

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