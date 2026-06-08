Világszerte újraszervezik magukat a médiavállalatok: már több tízezer ember veszítette el az állását az MI miatt

A kérdés már nem az, hogy változik-e a médiapiac, hanem az, hogy ki tud lépést tartani a változásokkal. Az Egyesült Államokban 2025 novemberének végéig több mint 17 ezer munkahely szűnt meg a média- és szórakoztatóiparban. A leépítések gyakorlatilag minden területet érintettek: televíziós társaságokat, filmstúdiókat, digitális médiacégeket, hírszerkesztőségeket – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

A médiapiac teljes átalakuláson megy keresztül a világban, a mesterséges intelligencia sok ezer ember munkáját váltja ki – Fotó: Unsplash

A szakértők szerint nem egyetlen ok áll a háttérben. A hagyományos televíziózás évek óta veszít a jelentőségéből, a streamingpiac növekedése lassul, a reklámköltések átrendeződnek, miközben a befektetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatokra a költségek csökkentése érdekében, ráadásul a mesterséges intelligencia is kiváltja az emberi munkaerőt.

A legnagyobb cégek sem úszták meg

A világ legismertebb médiavállalatai közül több is komoly átalakításokat hajtott végre. A Paramount és a Skydance egyesülése után mintegy kétezer állás szűnt meg.

Emellett jelentős szervezeti változások zajlottak a Warner Bros. Discoverynél, az NBC Universalnál, a CNN-nél, a CBS Newsnál, valamint az NBC Newsnál is.

A médiacégek egyre több pénzt és erőforrást csoportosítanak át a digitális működés irányába.

Már 54 ezer munkahelyet vitt el a mesterséges intelligencia

A legnagyobb változást azonban a mesterséges intelligencia hozhatja. A Challenger, Gray & Christmas adatai szerint az amerikai vállalatok 2025-ben már több mint 54 ezer megszüntetett munkahelyet kötöttek közvetlenül az MI-alapú automatizációhoz.

A technológia jelenleg főként:

tartalom-előkészítésben,

fordításban,

kutatási feladatokban,

adminisztrációban

vesz részt, de a cégek egyre szélesebb körben vizsgálják, hogyan lehetne további folyamatokat is automatizálni.

A szakértők szerint ez még csak a kezdet.

Egyetlen algoritmus is cégek sorsát döntheti el

Az online médiapiacon különösen látványos az átalakulás. Számos kiadó üzleti modellje korábban a keresőkből és közösségi oldalakról érkező forgalomra épült. Az algoritmusok változása azonban kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szereplőket.