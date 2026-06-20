Már az állásinterjúkon sem tudják, mire van szükség – mindent felforgatott az MI

A szoftverfejlesztők világát az elsők között érte el a mesterséges intelligencia forradalma. Az új eszközök ma már képesek programkódot írni, hibákat keresni, dokumentációt készíteni, sőt egyes esetekben komplett fejlesztési feladatokat is elvégeznek. A változás olyan gyors, hogy egy korábbi Meta- és Amazon-mérnök szerint az AI „atombombaként csapódott be” a mérnöki állásinterjúk világába, hívta fel a figyelmet a CNN.

Az állásinterjún nehéz helyzetben vannak a cégek, mert a mesterséges intelligencia térnyerése miatt nem tudják pontosan, milyen képességre lenne szükségük a szofterfejlesztők részéről Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

Megtiltják az interjúkon a mesterséges intelligencia használatát

A probléma az, hogy miközben a fejlesztők mindennapi munkája gyökeresen átalakul, a kiválasztási folyamatok sok helyen változatlanok maradtak. A jelentkezők továbbra is olyan teszteket kapnak, amelyek a hagyományos programozási tudást mérik, miközben a valódi munka során egyre többen AI-eszközökkel együtt dolgoznak. Több fejlesztő arról számolt be, hogy az interjúkon kifejezetten megtiltották számukra a mesterséges intelligencia használatát.

Volt olyan pályázó, akinek még a számítógép képernyőjét is meg kellett osztania, hogy bizonyítsa: nem vesz igénybe AI-segítséget.

Az AI heteken belül elavulttá teheti az elvárásokat

A cégek helyzetét tovább nehezíti, hogy a technológia szinte napról napra változik. Egy munkaerő-közvetítő szerint előfordult, hogy egy vállalat még kötelező elvárásként tüntette fel egy adott programozási nyelv ismeretét, három héttel később azonban már nem tartotta fontosnak, mert a mesterséges intelligencia könnyedén képes volt átalakítani a kódot más nyelvekre. A szakértők szerint a munkakörökkel kapcsolatos elvárások ma már folyamatosan mozgó célpontot jelentenek.

Tömeges leépítések árnyékában zajlik az átalakulás

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt időszakban tízezres nagyságrendű leépítések söpörtek végig a technológiai szektoron. Egy friss jelentés szerint áprilisban már második egymást követő hónapban a mesterséges intelligencia volt a leggyakrabban megnevezett ok a vállalati elbocsátások mögött.

Közben a fejlesztők körében sem egyértelmű a lelkesedés. Bár a legtöbben használnak AI-eszközöket, sokan továbbra sem bíznak teljes mértékben az általuk generált kódban.

Lehet, hogy a szoftvermérnökök el is tűnnek?

Egyes iparági vezetők szerint a szoftvermérnök szerepe alapvetően megváltozhat. A jövőben a szakemberek feladata kevésbé a kódírás, inkább a problémák meghatározása, a döntések meghozatala és az AI által végzett munka ellenőrzése lehet. Van olyan szakértő, aki szerint a „szoftvermérnök” megnevezés idővel akár el is tűnhet, és helyét olyan új elnevezések vehetik át, mint az egyszerűen csak „építő” vagy „alkotó”.