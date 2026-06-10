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mesterséges intelligencia

Félelmetes képességű mesterséges intelligencia lett elérhető – a fejlesztők is túl erősnek tartották

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egy olyan AI-modellt tettek nyilvánosan elérhetővé, amelyet korábban maga a fejlesztőcég is túl erősnek tartott a széles körű használathoz. A döntés újabb vitát indított arról, meddig mehet el a mesterséges intelligencia fejlődése, mielőtt komoly kockázatot jelentene.
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mesterséges intelligenciaAIkiberbiztonság

A mesterséges intelligencia körül újabb vita alakult ki, miután nyilvánosan elérhetővé tettek egy olyan eszközt, amelyről korábban maga a fejlesztőcég állította: túl erős a széles körű kiadáshoz. A Claude Fable 5 névre keresztelt modell a korábban zárt körben tesztelt Mythos rendszerből származik, és komoly biztonsági kérdéseket vet fel – írja a BBC.

Újabb vita alakult ki a mesterséges intelligencia körül a Claude AI miatt
Újabb vita alakult ki a mesterséges intelligencia körül a Claude AI miatt – Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Miért tartották túl veszélyesnek a mesterséges intelligencia alapú eszközt?

Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos AI-t először áprilisban adták egy szűk szervezeti körnek tesztelésre, miután a cég szerint olyan fejlett volt, hogy akár számítógépes rendszerek feltörésére is alkalmas lehet. 

A bemutató után több technológiai, pénzügyi és kormányzati szereplő is aggodalmát fejezte ki a rendszer képességeivel kapcsolatban. 

A most nyilvánosan is elérhető Claude Fable 5 a Mythos alapjaira épül, de már különféle biztonsági korlátozásokkal és felhasználási limitekkel együtt használható. Az Anthropic hangsúlyozta: „egy ilyen képességű modell kiadása kockázatokkal jár”.

A túl erős AI veszélyei: mennyire valós a kockázat?

Egyes szakértők szerint az ilyen rendszerek komoly kiberbiztonsági és pénzügyi kockázatokat hordozhatnak, mások viszont túlzott marketingnek tartják az aggodalmakat. Egy kanadai miniszter korábban úgy fogalmazott: a legnagyobb probléma az, hogy ez „az ismeretlen ismeretlenje”. Az Anthropic szerint mintegy 150 szervezet már hozzáfért a Mythos előzetes verziójához, köztük kibervédelmi és infrastruktúracégek is. Ezek a felhasználók eddig több mint 10 ezer súlyos biztonsági hibát azonosítottak saját rendszereikben a modell segítségével.

Mennyire kontrollálható a mesterséges intelligencia?

A mostani hozzáférés még mindig korlátozott, de a jövőben egy szélesebb felhasználói program keretében bővülhet. A Claude Fable és a Claude Mythos lényegében ugyanaz a modell, a különbség csupán a biztonsági korlátozásokban és a hozzáférési szintekben rejlik. 

A rendszerek képesek hosszabb ideig „felügyelet nélkül” végrehajtani utasításokat, mint a korábbi Claude verziók, ami újabb vitákat indított az AI szabályozásáról. 

Az Anthropic társalapítója szerint a fejlődés olyan gyors, hogy a társadalomnak szüksége lenne egy „fékre” is a jelenlegi „gázpedál” mellett, hogy kontroll alatt tartható maradjon a mesterséges intelligencia fejlődése.

„A legjobb megoldás álmában megölni” – mondja a mesterséges intelligencia

Az elmúlt években elképesztő sebességre kapcsolt az MI-rendszerek fejlesztése. A mesterséges intelligencia működésében azonban most egy olyan jelenséget fedeztek fel, amely új kérdéseket vet fel a biztonság és az ellenőrizhetőség terén.

 

Mi nyaralunk, a mesterséges intelligencia dolgozik helyettünk

A nyári szabadság sok dolgozó számára a pihenésről szól, a kollégáknak azonban gyakran pluszterhet jelent, ha valaki hosszabb időre kiesik a munkából. Egyre több cég ezért már mesterséges intelligenciát vet be azért, hogy a szabadság idején is gördülékenyen működjön a munka.

 

 

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