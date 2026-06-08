A Google is átalakul – a mesterséges intelligencia mindent megváltoztat

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az online világban, a szakértők szerint ez alapjaiban formálja át az internet használatát. A Google vezetői szerint az MI nemcsak a keresést, hanem a közösségi médiát és az online vásárlást is teljesen új irányba tereli – írja a CNN.

A mesterséges intelligencia a Google-re is hatással lesz – fotó: IMEN BEN YOUSSEF / Hans Lucas

A technológiai cégek szerint a mesterséges intelligencia ma már nem egy jövőbeli fejlesztés, hanem az internet működésének egyik alapvető eleme. A Google például azért hajt végre jelentős változtatásokat a keresőjén, mert a felhasználók egyre összetettebb kérdéseket tesznek fel, amelyekre már nem elég egy egyszerű linklista.

A cég új fejlesztései között szerepel olyan funkció is, amely képes egyedi vizuális elemeket generálni a keresésekhez, interaktív grafikákat létrehozni és mini alkalmazásokat megjeleníteni közvetlenül a keresőfelületen. A cél az, hogy a felhasználók minél kevesebb lépésből jussanak el a válaszig.

A keresési szokásokat is átírja a mesterséges intelligencia

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia hatására a keresési szokások is megváltoztak. Egyre többen használnak hosszabb, természetes nyelvű kérdéseket, és sokan már nem is a Google-ben kezdik a keresést, hanem például ChatGPT-ben.

A Semrush adatai szerint nőtt a hosszabb keresések aránya, miközben csökkent a rövid kulcsszavas keresések száma.

Bár a legtöbb keresés továbbra is rövid, egyértelmű tendencia, hogy az emberek egyre inkább „beszélgetnek” a keresőkkel.

Egy marketing szakértő szerint a ChatGPT megjelenése gyakorlatilag megtanította az embereket arra, hogyan fogalmazzanak meg természetesebb, összetettebb kérdéseket.

Az online vásárlás is átalakul

A mesterséges intelligencia az online kereskedelmet is gyorsan átalakítja.

A nagy technológiai cégek – köztük a Google, az Amazon és a Meta – mind saját MI-vásárlási megoldásokat fejlesztenek.

A Google például olyan új rendszert mutatott be, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók több különböző webáruházból is egyetlen kosárba gyűjtsék a termékeket.

Csúnyán beszél a mesterséges intelligenciával? Lehet, hogy ebből még baja lesz

A MI chatbot használata során sokan rendszeresen írnak olyan kifejezéseket, mint a „kérem” vagy a „köszönöm”, abban bízva, hogy ezzel jobb vagy pontosabb válaszokat kapnak. Szakértők szerint azonban a mesterséges intelligencia nem tartja számon, hogy ki volt vele udvarias, és ki nem. A kutatók szerint érdekes módon nem az udvariasság hiánya jelent problémát, hanem a túlzott érzelmi töltet.