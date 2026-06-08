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mesterséges intelligencia

A Google is átalakul – a mesterséges intelligencia mindent megváltoztat

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az MI alapjaiban alakítja át az internet működését. A Google kereséstől a közösségi médián át az online vásárlásig mindenhol megjelennek a mesterséges intelligencia alapú megoldások.
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A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az online világban, a szakértők szerint ez alapjaiban formálja át az internet használatát. A Google vezetői szerint az MI nemcsak a keresést, hanem a közösségi médiát és az online vásárlást is teljesen új irányba tereli – írja a CNN

mesterséges intelligencia , Illustration photo showing the logos of Google Gemini displayed on a smartphone and computer screen, highlighting the growing competition among major artificial intelligence companies and the rapid evolution of AI technologies, in Tunis,Tunisia on May 24, 2026. (Photo by Imen Ben Youssef / Hans Lucas via AFP)
A mesterséges intelligencia a Google-re is hatással lesz – fotó: IMEN BEN YOUSSEF / Hans Lucas

A technológiai cégek szerint a mesterséges intelligencia ma már nem egy jövőbeli fejlesztés, hanem az internet működésének egyik alapvető eleme. A Google például azért hajt végre jelentős változtatásokat a keresőjén, mert a felhasználók egyre összetettebb kérdéseket tesznek fel, amelyekre már nem elég egy egyszerű linklista. 

A cég új fejlesztései között szerepel olyan funkció is, amely képes egyedi vizuális elemeket generálni a keresésekhez, interaktív grafikákat létrehozni és mini alkalmazásokat megjeleníteni közvetlenül a keresőfelületen. A cél az, hogy a felhasználók minél kevesebb lépésből jussanak el a válaszig. 

A keresési szokásokat is átírja a mesterséges intelligencia 

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia hatására a keresési szokások is megváltoztak. Egyre többen használnak hosszabb, természetes nyelvű kérdéseket, és sokan már nem is a Google-ben kezdik a keresést, hanem például ChatGPT-ben. 

A Semrush adatai szerint nőtt a hosszabb keresések aránya, miközben csökkent a rövid kulcsszavas keresések száma. 

Bár a legtöbb keresés továbbra is rövid, egyértelmű tendencia, hogy az emberek egyre inkább „beszélgetnek” a keresőkkel. 

Egy marketing szakértő szerint a ChatGPT megjelenése gyakorlatilag megtanította az embereket arra, hogyan fogalmazzanak meg természetesebb, összetettebb kérdéseket. 

Az online vásárlás is átalakul 

A mesterséges intelligencia az online kereskedelmet is gyorsan átalakítja.  

A nagy technológiai cégek – köztük a Google, az Amazon és a Meta – mind saját MI-vásárlási megoldásokat fejlesztenek. 

A Google például olyan új rendszert mutatott be, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók több különböző webáruházból is egyetlen kosárba gyűjtsék a termékeket. 

Csúnyán beszél a mesterséges intelligenciával? Lehet, hogy ebből még baja lesz

A MI chatbot használata során sokan rendszeresen írnak olyan kifejezéseket, mint a „kérem” vagy a „köszönöm”, abban bízva, hogy ezzel jobb vagy pontosabb válaszokat kapnak. Szakértők szerint azonban a mesterséges intelligencia nem tartja számon, hogy ki volt vele udvarias, és ki nem. A kutatók szerint érdekes módon nem az udvariasság hiánya jelent problémát, hanem a túlzott érzelmi töltet. 

Elgondolkodtató trend: a fiataloknak a szerelemhez is AI kell?

A húszas éveikben járó egyedülállók egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére szorulhatnak a randialkalmazásokon történő beszélgetésindításnál: a fiatalabb generáció tagjai szeretnének párt találni, de sokkal kevésbé magabiztosak, mint az idősebb korosztály. A kevesebb személyes találkozás és a digitális térben zajló ismerkedés ezt tovább nehezíti.

 

 

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