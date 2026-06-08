A Google is átalakul – a mesterséges intelligencia mindent megváltoztat

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az online világban, a szakértők szerint ez alapjaiban formálja át az internet használatát. A Google vezetői szerint az MI nemcsak a keresést, hanem a közösségi médiát és az online vásárlást is teljesen új irányba tereli – írja a CNN.
A technológiai cégek szerint a mesterséges intelligencia ma már nem egy jövőbeli fejlesztés, hanem az internet működésének egyik alapvető eleme. A Google például azért hajt végre jelentős változtatásokat a keresőjén, mert a felhasználók egyre összetettebb kérdéseket tesznek fel, amelyekre már nem elég egy egyszerű linklista.
A cég új fejlesztései között szerepel olyan funkció is, amely képes egyedi vizuális elemeket generálni a keresésekhez, interaktív grafikákat létrehozni és mini alkalmazásokat megjeleníteni közvetlenül a keresőfelületen. A cél az, hogy a felhasználók minél kevesebb lépésből jussanak el a válaszig.
A keresési szokásokat is átírja a mesterséges intelligencia
A szakértők szerint a mesterséges intelligencia hatására a keresési szokások is megváltoztak. Egyre többen használnak hosszabb, természetes nyelvű kérdéseket, és sokan már nem is a Google-ben kezdik a keresést, hanem például ChatGPT-ben.
A Semrush adatai szerint nőtt a hosszabb keresések aránya, miközben csökkent a rövid kulcsszavas keresések száma.
Bár a legtöbb keresés továbbra is rövid, egyértelmű tendencia, hogy az emberek egyre inkább „beszélgetnek” a keresőkkel.
Egy marketing szakértő szerint a ChatGPT megjelenése gyakorlatilag megtanította az embereket arra, hogyan fogalmazzanak meg természetesebb, összetettebb kérdéseket.
Az online vásárlás is átalakul
A mesterséges intelligencia az online kereskedelmet is gyorsan átalakítja.
A nagy technológiai cégek – köztük a Google, az Amazon és a Meta – mind saját MI-vásárlási megoldásokat fejlesztenek.
A Google például olyan új rendszert mutatott be, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók több különböző webáruházból is egyetlen kosárba gyűjtsék a termékeket.
Csúnyán beszél a mesterséges intelligenciával? Lehet, hogy ebből még baja lesz
A MI chatbot használata során sokan rendszeresen írnak olyan kifejezéseket, mint a „kérem” vagy a „köszönöm”, abban bízva, hogy ezzel jobb vagy pontosabb válaszokat kapnak. Szakértők szerint azonban a mesterséges intelligencia nem tartja számon, hogy ki volt vele udvarias, és ki nem. A kutatók szerint érdekes módon nem az udvariasság hiánya jelent problémát, hanem a túlzott érzelmi töltet.
Elgondolkodtató trend: a fiataloknak a szerelemhez is AI kell?
A húszas éveikben járó egyedülállók egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére szorulhatnak a randialkalmazásokon történő beszélgetésindításnál: a fiatalabb generáció tagjai szeretnének párt találni, de sokkal kevésbé magabiztosak, mint az idősebb korosztály. A kevesebb személyes találkozás és a digitális térben zajló ismerkedés ezt tovább nehezíti.