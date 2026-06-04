Aggasztó: a mesterséges intelligencia mostantól hozzáfér a privát levelezéseihez is

Az új funkciót eredetileg márciusban bejelentették, most pedig széles körben elérhetővé vált. A mesterséges intelligencia így az e-mailek, dokumentumok és mappák tartalmát együttesen elemezheti a pontosabb eredmények érdekében - számolt be róla az Engadget.
Mesterséges intelligencia: intelligensebb keresés a Gmailben és a Drive-ban
A szolgáltatás a Google AI Pro, Google AI Ultra, valamint egyes Workspace Business és Enterprise előfizetők számára érhető el. Használatához a Gmailt kell kiválasztani adatforrásként az oldalsó menüben. Ezután az „Ask Gemini” gombra kattintva természetes nyelvű kérdéseket lehet feltenni. Például megkérhető arra, hogy keresse meg azt az e-mailt, amelyben jóváhagyták egy adott projektet.
A rendszer több e-mailből, fájlból és mappából is összegyűjtheti a releváns információkat.
A Google szerint a felhasználók összetett, többkörös beszélgetéseket is folytathatnak a tartalmak jobb megértése érdekében. Ez segíthet gyorsabban megtalálni a fontos információkat a nagy mennyiségű levelezésben. A funkció már kilépett a bétatesztelésből, és általánosan elérhető az arra jogosult előfizetők számára.
Per indult a Google ellen, a Gemini miatt halt meg egy felhasználó
Egy floridai család pert indított a Google ellen, mert állításuk szerint a Gemini mesterséges intelligencia egy 36 éves férfit néhány nap alatt erőszakos gondolatok és öngyilkossági késztetések felé terelt. A Google visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy a chatbot többször is krízisvonalakhoz irányította a felhasználót, ugyanakkor további biztonsági fejlesztéseket és mentálhigiénés védelmi intézkedéseket jelentett be.
Veszélyes AI-csalás terjed
A csalók ma már néhány másodperces hangfelvétel alapján is képesek élethűen lemásolni bárki hangját, majd egy családtag vagy ismerős nevében pénzt kérni telefonon. A szakértők szerint az AI-alapú hangklónozás egyre nagyobb veszélyt jelent, mert a hamis hangok sokszor még a közeli hozzátartozókat is megtévesztik. A legfontosabb védekezés, hogy gyanús hívás esetén mindig ellenőrizzük az információkat, és hívjuk vissza az érintettet egy ismert telefonszámon.