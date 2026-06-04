Aggasztó: a mesterséges intelligencia mostantól hozzáfér a privát levelezéseihez is

Az új funkciót eredetileg márciusban bejelentették, most pedig széles körben elérhetővé vált. A mesterséges intelligencia így az e-mailek, dokumentumok és mappák tartalmát együttesen elemezheti a pontosabb eredmények érdekében - számolt be róla az Engadget.

A mesterséges intelligencia mostmár a Gmailjét is átfésüli.

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Mesterséges intelligencia: intelligensebb keresés a Gmailben és a Drive-ban

A szolgáltatás a Google AI Pro, Google AI Ultra, valamint egyes Workspace Business és Enterprise előfizetők számára érhető el. Használatához a Gmailt kell kiválasztani adatforrásként az oldalsó menüben. Ezután az „Ask Gemini” gombra kattintva természetes nyelvű kérdéseket lehet feltenni. Például megkérhető arra, hogy keresse meg azt az e-mailt, amelyben jóváhagyták egy adott projektet.

A rendszer több e-mailből, fájlból és mappából is összegyűjtheti a releváns információkat.

A Google szerint a felhasználók összetett, többkörös beszélgetéseket is folytathatnak a tartalmak jobb megértése érdekében. Ez segíthet gyorsabban megtalálni a fontos információkat a nagy mennyiségű levelezésben. A funkció már kilépett a bétatesztelésből, és általánosan elérhető az arra jogosult előfizetők számára.