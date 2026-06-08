A mesterséges intelligencia gyors terjedése egyre látványosabban alakítja át a munkaerőpiacot: nagyvállalatok, például a Meta, a Nike, az Intuit vagy az UPS is sorra jelentenek be leépítéseket. A legnagyobb nyomás a tudásalapú munkakörökben dolgozókat érinti, mivel az ő feladataik digitalizálhatók a legkönnyebben – írja a CNN.

A mesterséges intelligencia gyors terjedése egyre látványosabban alakítja át a munkaerőpiacot – Fotó: Unsplash

Milyen munkákat helyettesíthet a mesterséges intelligencia?

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia elsősorban azokat a munkákat veszélyezteti, amelyek ismétlődő, szabályalapú feladatokra épülnek. Ilyenek lehetnek bizonyos pénzügyi, jogi és adminisztratív munkakörök, de akár a szoftvermérnöki feladatok egy része is – ezek a kognitív szakmák különösen kitettek az automatizációs hullámnak. Az AI nem az „építőket” vagy az értékesítőket váltja ki, hanem inkább azokat, akik „mérnek” – például a középvezetőket, auditorokat, compliance- és operációs szakembereket.

Milyen készségek számítanak biztonságosnak a mesterséges intelligencia korában?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy vannak olyan területek, amelyeket egyelőre nehéz automatizálni. Ilyenek a fizikai jelenlétet igénylő szakmák – például a vendéglátás, az egészségügy vagy a szakmunkák –, ahol a robotizáció még évtizedes távlatban sem váltja ki teljesen az embert. Emellett az érzelmi intelligencia, a szervezeti működés megértése és a társas készségek továbbra is kulcsszerepet játszanak. Az AI ugyanis inkább a meglévő minták feldolgozásában erős, mint az önálló, újszerű gondolatok létrehozásában.

Hogyan változtatja meg a munkavégzést a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapi munkafolyamatok része lesz, nem pedig teljes kiváltója. A szakértők szerint érdemes megtanulni AI-eszközöket használni, sőt akár egyszerű AI-ügynökök létrehozását is elsajátítani, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. A rutinfeladatok egy része így gépekhez kerülhet, miközben az emberek inkább az irányításra, kreatív döntésekre és ügyfélkapcsolatokra fókuszálnak. A munka világa tehát nem eltűnik, hanem átalakul: új feladatok és új szerepkörök jelennek meg a mesterséges intelligencia mellett.